इंदौर: मेट्रो का विरोध, सड़कों पर उतरे आक्रोशित रहवासी, बोले- पर्यावरण और भूजल को बड़ा खतरा

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शुक्रवार सुबह लगभग 9.30 बजे रीगल तिराहे पर जनहित पर्यावरण मंच के बैनर तले लोग एकत्रित हुए। इस प्रदर्शन में तिलक नगर और मल्हारगंज क्षेत्र के उन रहवासियों ने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, जिनके मकानों के नीचे से मेट्रो का मार्ग प्रस्तावित किया गया है। लगभग 1 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में लोगों ने अपनी चिंताओं को सामने रखा और शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया।प्रदर्शन के दौरान दो मुख्य बिंदु सामने आए। एक तरफ जनहित पर्यावरण मंच का मानना है कि मेट्रो रेल सेवा को शहरी सीमा से बाहर रखा जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर तिलक नगर और मल्हारगंज के निवासियों का मुख्य विरोध मेट्रो को अंडरग्राउंड यानी भूमिगत बनाए जाने को लेकर है। रहवासियों का कहना है कि वे मेट्रो के विरोध में नहीं हैं, लेकिन इसे जमीन के नीचे से ले जाना किसी भी तरह से उचित नहीं है।जनहित पर्यावरण मंच के प्रतिनिधि डॉ. सुभाष बारोड़ ने कहा कि देश के जिन शहरों में वर्तमान में मेट्रो का संचालन हो रहा है, वहां भी यात्रियों की संख्या तय अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिल पा रही है। ऐसे स्थिति में भारी-भरकम राशि खर्च करके पुराने शहर के घने इलाकों में मेट्रो परियोजना लाना और वहां अनावश्यक अव्यवस्थाएं उत्पन्न करना समझदारी से परे है।तिलक नगर निवासी मनीष जैन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि मेट्रो का निर्माण अनिवार्य है, तो भी इसे अंडरग्राउंड बनाने की गलती नहीं की जानी चाहिए। जमीन के भीतर गहराई तक खुदाई और निर्माण कार्य होने से भूमिगत जल संरचनाओं पर बुरा असर पड़ेगा और स्थानीय पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचने की पूरी आशंका है। प्रदर्शनकारियों ने अंत में मांग की कि मेट्रो का नया रूट तय करते समय रहवासियों की सुरक्षा, चिंताओं और पर्यावरणीय पहलुओं का विशेष ध्यान रखा जाए।