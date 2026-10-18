इंदौर: ग्यालियर हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा-घटना की जांच के आदेश दिए है

विजयवाड़ा से इंदौर लौटे मुख्यमंत्री मोहन यादव अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर में बहुत दुखद घटना हुई है। इस ट्रक हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। मौके पर दो मंत्रियों को भी भेजा गया है। हादसे में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों का इलाज सरकार कराएगी। अधिकारियों को घटना की तथ्यपरक जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं।

एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री एमवाय अस्पताल पहुंचे। यहां वे पीपीपी मॉडल पर संचालित होने वाली कैंसर जांच मशीन के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अब कैंसर की जांच कराना आसान होगा और लोग रियायती दरों पर जांच करा सकेंगे। कैंसर के अलावा कई अन्य गंभीर बीमारियों का पता लगाने में भी इस मशीन से मदद मिलेगी।

विज्ञापन

इसके बाद मुख्यमंत्री एरोड्रम क्षेत्र से निकली चुनरी यात्रा में शामिल हुए। यात्रा सुबह 11 बजे बड़ा गणपति क्षेत्र से शुरू हुई और बिजासन टेकरी पहुंची। मुख्यमंत्री ने चुनरी को प्रणाम किया, जिसके बाद यात्रा आगे बढ़ी। उन्होंने कहा कि यह भक्ति और शक्ति का पर्व है। सरकार भी महिला सशक्तीकरण के लिए काम कर रही है।

विज्ञापन

विज्ञापन

चुनरी यात्रा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पुराने आरटीओ भवन पहुंचे। यहां अहिल्या स्मारक का निर्माण किया जा रहा है। स्मारक को लेकर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शुक्रवार को रेसीडेंसी कोठी में मुख्यमंत्री से चर्चा की थी। उन्होंने स्मारक के अधूरे कामों को पूरा करने के लिए सरकार से मदद मांगी थी।