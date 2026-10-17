इंदौर: कम बारिश में भी हो गए इंदौर में गड्ढे, अब रात में उन्हें भर रहा निगम

इंदौर में बारिश के बाद सड़कों पर हुए गड्ढों को भरने के लिए नगर निगम ने मरम्मत अभियान तेज कर दिया है। दीपावली से पहले शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए चार टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें रात के समय पेचवर्क का काम कर रही हैं, ताकि दिन में यातायात प्रभावित न हो। जब शहरवासी रात को सोते हैं, तब निगम की टीमें सड़कों से गड्ढे खत्म करने में जुटी हैं।अब तक नहर भंडारा, राजीव गांधी चौराहा, भंवरकुआं, तिलक पथ, महूनाका, गंगवाल चौराहा, अन्नपूर्णा मेन रोड और निपानिया क्षेत्र की सड़कों पर पेचवर्क किया जा चुका है।

इस बार इंदौर में 22 इंच बारिश हुई, लेकिन इसके बाद सड़कों पर बड़े पैमाने पर गड्ढे हो गए। इनके कारण कई हादसे भी हुए। सड़कों की बदहाली को लेकर कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी। बारिश के दौरान नगर निगम ने वाटरप्रूफ डामरीकरण का दावा किया था, लेकिन इसके बावजूद सड़कें गड्ढों से मुक्त नहीं रह सकीं।

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नगर निगम की जनकार्य समिति के प्रभारी राजेंद्र राठौर ने बताया कि वर्षाकाल के दौरान सड़कों पर गड्ढे हो गए थे, जिन्हें अब दुरुस्त किया जा रहा है। कुछ सड़कों की मरम्मत गणेशोत्सव के दौरान भी कराई गई थी। अब दीपावली को देखते हुए शेष सड़कों पर पेचवर्क किया जा रहा है।

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दीपावली से पहले चलेगा विशेष सफाई अभियान

दीपावली के त्योहार को देखते हुए नगर निगम शहर में विशेष सफाई अभियान भी चलाएगा। इसके तहत शहर के ऐतिहासिक स्थलों, डिवाइडरों और खाली पड़े स्थानों की सफाई की जाएगी। इसके अलावा शहर के विभिन्न हिस्सों में रंगाई-पुताई का काम भी कराया जाएगा।

इस संबंध में निगमायुक्त क्षितिज सिंघल ने अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। खाली स्थानों पर कचरा फेंकने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम का उद्देश्य त्योहार से पहले शहर की सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और प्रमुख मार्गों को साफ-सुथरा बनाना है।