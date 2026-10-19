इंदौर: महिला कारोबारी से 6 लाख के लोन में डेढ़ लाख का फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर किया बदनाम

इंदौर: महिला कारोबारी से 6 लाख के लोन में डेढ़ लाख का फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर किया बदनाम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Mon, 19 Oct 2026 08:50 AM IST
सार
इंदौर की मॉडल विलेज कॉलोनी में लोन के नाम पर महिला कारोबारी से धोखाधड़ी, 1.50 लाख रुपए के अवैध तरीके से ट्रांसफर, कमीशन और सोशल मीडिया पर बदनाम करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
इंदौर की मॉडल विलेज कॉलोनी की एक महिला कारोबारी ने लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने दुकान के नाम पर 6 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया और बिना अनुमति उसके खाते से डेढ़ लाख रुपए अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिए। इसके अलावा लोन दिलाने के एवज में 1 लाख 90 हजार रुपए की भारी भरकम कमीशन की राशि भी वसूली गई। अब महिला की दुकान के फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर भ्रामक स्टेटस अपलोड किए जा रहे हैं जिससे उसे समाज में बदनाम किया जा सके। इस गंभीर शिकायत पर द्वारकापुरी पुलिस ने आस्था पैलेस कॉलोनी निवासी कुंदन राजोरिया और उसकी सहयोगी राखी सोनी के खिलाफ नामजद केस दर्ज कर मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है।
लोन दिलाने के नाम पर वसूली गई कमीशन की राशि
पीड़िता शहर में कॉस्मेटिक की एक दुकान का संचालन करती है। अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाने और विस्तार देने के लिए उसे वित्तीय सहायता यानी लोन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुंदन राजोरिया और राखी सोनी से हुई। दोनों आरोपियों ने खुद को बैंक से लोन आसानी से पास कराने वाला एजेंट बताया। इनके माध्यम से नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की पालदा, नेमावर रोड शाखा से दुकान के नाम पर छह लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया। पीड़िता के अनुसार जब 14 जुलाई को उसने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और अपनी पासबुक में एंट्री कराई तब उसे पता चला कि 9 जुलाई को उसके खाते से बिना किसी अनुमति के डेढ़ लाख रुपए किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जब उसने बैंक से इस बारे में संतोषजनक जवाब मांगा तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला और वह दुकान लौट आई। आरोप है कि इसके बाद वहां कुंदन पहुंचा और उसने लोन दिलाने के बदले 1 लाख 90 हजार रुपए की मांग की, जिसे महिला ने मजबूरी में नकद दे दिया। खाते से बिना अनुमति रकम ट्रांसफर होने की बात उठाने पर आरोपी ने उसे भविष्य में बैंक न जाने की सख्त हिदायत दी।
फर्जी हस्ताक्षर से बैंक खाते से राशि ट्रांसफर करने का आरोप
महिला के अनुसार जब वह तेईस जुलाई को दोबारा बैंक पहुंची तब बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि वह डेढ़ लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया कि कुंदन ने उसकी जानकारी या अनुमति के बिना लोन के जरूरी दस्तावेजों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर कराए थे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद 27 अगस्त को चौधरी नामक महिला के खाते से वह डेढ़ लाख रुपए वापस पीड़िता के खाते में ट्रांसफर किए गए।
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घर पहुंचकर मारपीट और जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पच्चीस अगस्त को आरोपी कुंदन उसके घर पर आ धमका। जब महिला के भाई ने इस घटना का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की तो आरोपी ने तुरंत फोन बंद करवाया और दोनों भाई-बहन के साथ गंदी गालियां देते हुए मारपीट की। साथ ही उसे जान से मारने की खुली धमकी भी दी गई। पुलिस को सूचना देने की बात कहने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
सोशल मीडिया पर फोटो डालकर लगातार बदनाम करने का प्रयास
महिला का कहना है कि आपसी विवाद और पुलिस शिकायत के बाद भी आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुईं। वह लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। आरोपी दुकान और उसके आसपास खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर तस्वीरें खींचता है। पीड़िता का मुख्य आरोप है कि उसके नाम और दुकान की तस्वीरों के साथ भ्रामक तथा आपत्तिजनक स्टेटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को उसके रिश्तेदारों और परिचितों को भी दिखाया जा रहा है ताकि उसकी सामाजिक छवि को धूमिल किया जा सके। पीड़िता ने रविवार को इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। दुकान के फोटो खींचकर बदनाम करने और लगातार प्रताड़ित करने की इन वारदातों के बाद पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।
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लोन दिलाने के नाम पर वसूली गई कमीशन की राशि
पीड़िता शहर में कॉस्मेटिक की एक दुकान का संचालन करती है। अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाने और विस्तार देने के लिए उसे वित्तीय सहायता यानी लोन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुंदन राजोरिया और राखी सोनी से हुई। दोनों आरोपियों ने खुद को बैंक से लोन आसानी से पास कराने वाला एजेंट बताया। इनके माध्यम से नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की पालदा, नेमावर रोड शाखा से दुकान के नाम पर छह लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया। पीड़िता के अनुसार जब 14 जुलाई को उसने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और अपनी पासबुक में एंट्री कराई तब उसे पता चला कि 9 जुलाई को उसके खाते से बिना किसी अनुमति के डेढ़ लाख रुपए किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जब उसने बैंक से इस बारे में संतोषजनक जवाब मांगा तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला और वह दुकान लौट आई। आरोप है कि इसके बाद वहां कुंदन पहुंचा और उसने लोन दिलाने के बदले 1 लाख 90 हजार रुपए की मांग की, जिसे महिला ने मजबूरी में नकद दे दिया। खाते से बिना अनुमति रकम ट्रांसफर होने की बात उठाने पर आरोपी ने उसे भविष्य में बैंक न जाने की सख्त हिदायत दी।
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फर्जी हस्ताक्षर से बैंक खाते से राशि ट्रांसफर करने का आरोप
महिला के अनुसार जब वह तेईस जुलाई को दोबारा बैंक पहुंची तब बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि वह डेढ़ लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया कि कुंदन ने उसकी जानकारी या अनुमति के बिना लोन के जरूरी दस्तावेजों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर कराए थे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद 27 अगस्त को चौधरी नामक महिला के खाते से वह डेढ़ लाख रुपए वापस पीड़िता के खाते में ट्रांसफर किए गए।
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घर पहुंचकर मारपीट और जान से मारने की धमकी
पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पच्चीस अगस्त को आरोपी कुंदन उसके घर पर आ धमका। जब महिला के भाई ने इस घटना का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की तो आरोपी ने तुरंत फोन बंद करवाया और दोनों भाई-बहन के साथ गंदी गालियां देते हुए मारपीट की। साथ ही उसे जान से मारने की खुली धमकी भी दी गई। पुलिस को सूचना देने की बात कहने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।
सोशल मीडिया पर फोटो डालकर लगातार बदनाम करने का प्रयास
महिला का कहना है कि आपसी विवाद और पुलिस शिकायत के बाद भी आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुईं। वह लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। आरोपी दुकान और उसके आसपास खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर तस्वीरें खींचता है। पीड़िता का मुख्य आरोप है कि उसके नाम और दुकान की तस्वीरों के साथ भ्रामक तथा आपत्तिजनक स्टेटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को उसके रिश्तेदारों और परिचितों को भी दिखाया जा रहा है ताकि उसकी सामाजिक छवि को धूमिल किया जा सके। पीड़िता ने रविवार को इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। दुकान के फोटो खींचकर बदनाम करने और लगातार प्रताड़ित करने की इन वारदातों के बाद पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।