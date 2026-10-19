इंदौर: महिला कारोबारी से 6 लाख के लोन में डेढ़ लाख का फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया पर फोटो डालकर किया बदनाम

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पीड़िता शहर में कॉस्मेटिक की एक दुकान का संचालन करती है। अपने इस व्यापार को आगे बढ़ाने और विस्तार देने के लिए उसे वित्तीय सहायता यानी लोन की आवश्यकता महसूस हुई। इसी दौरान उसकी मुलाकात कुंदन राजोरिया और राखी सोनी से हुई। दोनों आरोपियों ने खुद को बैंक से लोन आसानी से पास कराने वाला एजेंट बताया। इनके माध्यम से नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक की पालदा, नेमावर रोड शाखा से दुकान के नाम पर छह लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया। पीड़िता के अनुसार जब 14 जुलाई को उसने बैंक से 2 लाख रुपए निकाले और अपनी पासबुक में एंट्री कराई तब उसे पता चला कि 9 जुलाई को उसके खाते से बिना किसी अनुमति के डेढ़ लाख रुपए किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। जब उसने बैंक से इस बारे में संतोषजनक जवाब मांगा तो कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला और वह दुकान लौट आई। आरोप है कि इसके बाद वहां कुंदन पहुंचा और उसने लोन दिलाने के बदले 1 लाख 90 हजार रुपए की मांग की, जिसे महिला ने मजबूरी में नकद दे दिया। खाते से बिना अनुमति रकम ट्रांसफर होने की बात उठाने पर आरोपी ने उसे भविष्य में बैंक न जाने की सख्त हिदायत दी।महिला के अनुसार जब वह तेईस जुलाई को दोबारा बैंक पहुंची तब बैंक मैनेजर ने उसे बताया कि वह डेढ़ लाख रुपए बैंक ऑफ इंडिया के एक खाते में ट्रांसफर किए गए थे। पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया कि कुंदन ने उसकी जानकारी या अनुमति के बिना लोन के जरूरी दस्तावेजों पर उसके फर्जी हस्ताक्षर कराए थे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन और स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद 27 अगस्त को चौधरी नामक महिला के खाते से वह डेढ़ लाख रुपए वापस पीड़िता के खाते में ट्रांसफर किए गए।पीड़िता ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि पच्चीस अगस्त को आरोपी कुंदन उसके घर पर आ धमका। जब महिला के भाई ने इस घटना का वीडियो बनाने के लिए मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू की तो आरोपी ने तुरंत फोन बंद करवाया और दोनों भाई-बहन के साथ गंदी गालियां देते हुए मारपीट की। साथ ही उसे जान से मारने की खुली धमकी भी दी गई। पुलिस को सूचना देने की बात कहने पर आरोपी मौके से फरार हो गया।महिला का कहना है कि आपसी विवाद और पुलिस शिकायत के बाद भी आरोपी की हरकतें बंद नहीं हुईं। वह लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है। आरोपी दुकान और उसके आसपास खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठकर तस्वीरें खींचता है। पीड़िता का मुख्य आरोप है कि उसके नाम और दुकान की तस्वीरों के साथ भ्रामक तथा आपत्तिजनक स्टेटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वॉट्सऐप पर अपलोड किए जा रहे हैं। इन तस्वीरों को उसके रिश्तेदारों और परिचितों को भी दिखाया जा रहा है ताकि उसकी सामाजिक छवि को धूमिल किया जा सके। पीड़िता ने रविवार को इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई। दुकान के फोटो खींचकर बदनाम करने और लगातार प्रताड़ित करने की इन वारदातों के बाद पुलिस ने दूसरी एफआईआर दर्ज की है। फिलहाल स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है।