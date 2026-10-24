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इंदौर: रहवासी इलाके में चल रहा था बारूद का धंधा, लाखों के पटाखे मिले

Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 24 Oct 2026 08:22 PM IST
सार

इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस ने घनी बस्ती के बीच चल रहे अवैध पटाखों के गोदाम पर छापा मारकर 197 कार्टून पटाखे जब्त किए और संचालक को गिरफ्तार किया।
 

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गोदाम से पुलिस ने किए पटाखे जब्त।

विस्तार
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दीपावली का त्योहार जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे पुलिस ने अवैध रूप से पटाखे बनाने और उनका संग्रहण करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राजेंद्र नगर पुलिस ने शुक्रवार देर रात पटाखों के एक अवैध गोदाम पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में विभिन्न कंपनियों के पटाखे जब्त किए हैं और गोदाम के संचालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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आनंद विहार कॉलोनी में चल रहा था अवैध गोदाम
जोन 1 के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि आनंद विहार कॉलोनी के गेट नंबर 2 के पास बने एक गोदाम में अवैध रूप से पटाखों का भारी भंडारण किया गया है। यह गोदाम एक घनी आबादी वाले रहवासी इलाके में स्थित था, जिसके कारण वहां किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामले की जांच करवाई और जानकारी सही पाए जाने पर एक विशेष टीम गठित कर गोदाम पर अचानक छापामार कार्रवाई की।
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लाखों के पटाखे बरामद और गोदाम सील
पुलिस की छापेमारी के दौरान गोदाम से कुल 197 कार्टून पटाखे बरामद किए गए। जब्त किए गए इन पटाखों की कुल बाजार कीमत करीब 2 लाख 62 हजार रुपये आंकी गई है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस गोदाम में बिना किसी वैध लाइसेंस और प्रशासनिक अनुमति के पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, यहां से लोडिंग रिक्शाओं के माध्यम से आसपास के इलाकों में पटाखों की अवैध सप्लाई भी की जा रही थी। घनी आबादी के बीच अवैध रूप से चल रहे इस गोदाम के कारण स्थानीय रहवासी किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से लगातार डरे हुए थे।
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पुलिस आयुक्त के निर्देशों पर लगातार जारी है कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम के संचालक रवि को गिरफ्तार कर लिया है। रवि वीर सावरकर नगर का निवासी है। पुलिस ने शुक्रवार रात को ही मौके पर पहुंचकर गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया। आरोपी गोदाम संचालक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में चल रहे इस तरह के अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ पुलिस आयुक्त संतोष सिंह द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी विभिन्न स्थानों पर लगातार ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी।
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