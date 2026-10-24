इंदौर: रहवासी इलाके में चल रहा था बारूद का धंधा, लाखों के पटाखे मिले

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जोन 1 के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत ने इस पूरी कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि आनंद विहार कॉलोनी के गेट नंबर 2 के पास बने एक गोदाम में अवैध रूप से पटाखों का भारी भंडारण किया गया है। यह गोदाम एक घनी आबादी वाले रहवासी इलाके में स्थित था, जिसके कारण वहां किसी भी समय बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत मामले की जांच करवाई और जानकारी सही पाए जाने पर एक विशेष टीम गठित कर गोदाम पर अचानक छापामार कार्रवाई की।पुलिस की छापेमारी के दौरान गोदाम से कुल 197 कार्टून पटाखे बरामद किए गए। जब्त किए गए इन पटाखों की कुल बाजार कीमत करीब 2 लाख 62 हजार रुपये आंकी गई है। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस गोदाम में बिना किसी वैध लाइसेंस और प्रशासनिक अनुमति के पटाखों का भंडारण किया जा रहा था। इतना ही नहीं, यहां से लोडिंग रिक्शाओं के माध्यम से आसपास के इलाकों में पटाखों की अवैध सप्लाई भी की जा रही थी। घनी आबादी के बीच अवैध रूप से चल रहे इस गोदाम के कारण स्थानीय रहवासी किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से लगातार डरे हुए थे।इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोदाम के संचालक रवि को गिरफ्तार कर लिया है। रवि वीर सावरकर नगर का निवासी है। पुलिस ने शुक्रवार रात को ही मौके पर पहुंचकर गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया। आरोपी गोदाम संचालक के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में चल रहे इस तरह के अवैध पटाखों के कारोबार के खिलाफ पुलिस आयुक्त संतोष सिंह द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके चलते आने वाले दिनों में भी विभिन्न स्थानों पर लगातार ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी।