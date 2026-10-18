इंदौर: डेली काॅलेज के आयोजन पर विवाद, दिग्विजय सिंह ने कहा- कैसे दे रहे अनुमति

इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में आरएसएस के आयोजन को लेकर मामला गरमाता जा रहा है। डेली कॉलेज के पूर्व छात्र दिग्विजय सिंह ने कॉलेज परिसर में संघ का आयोजन किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने इस संबंध में कॉलेज के प्रेसिडेंट विक्रम सिंह पंवार के समक्ष अपनी बात रखी। इसके अलावा, सिंह ने कहा कि वे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर आयोजन स्थल बदलने की मांग करेंगे।

दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे दस साल तक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी डेली कॉलेज में किसी राजनीतिक आयोजन के लिए परिसर उपलब्ध कराने को लेकर कॉलेज बोर्ड पर दबाव नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि डेली कॉलेज करीब डेढ़ सौ साल पुराना संस्थान है। एक ओल्ड डेलियन होने के नाते मुझे दुख है कि यहां डेढ़ सौ साल में कभी राजनीतिक आयोजन नहीं हुए, लेकिन पिछले दो साल से इस तरह के आयोजन हो रहे हैं।

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सिंह ने कहा कि इन आयोजनों से अभिभावक भी खुश नहीं हैं, लेकिन वे खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इसका विरोध कर रहे हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान में राजनीति का प्रवेश होने से ऐसी संस्थाओं का मूल स्वरूप समाप्त होने लगता है। देश में शिक्षा का प्रसार विचारधारा के आधार पर करना भारतीय संस्कारों और संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है।

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उन्होंने कॉलेज के हॉस्टल को खाली कराए जाने पर भी आपत्ति जताई। सिंह ने कहा कि हॉस्टल खाली करा दिया गया है, जहां आरएसएस के कार्यकर्ता रुकेंगे। उन्होंने इस व्यवस्था का विरोध किया।