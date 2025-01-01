इंदौर: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- एमपी की पहचान देश की फूड बास्केट के रुप में बन रही

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कृषि, उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, खनन, स्वास्थ्य और शिक्षा सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। मध्यप्रदेश को देश की फूड बास्केट के रूप में पहचान प्राप्त है। सोयाबीन उत्पादन में भी प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। मालवा को सोयाबीन की राजधानी कहा जाता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में मध्यप्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 45 प्रतिशत है। इस वजह से मध्यप्रदेश सोयाबीन उत्पादन और कृषि आधारित उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है।

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