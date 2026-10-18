इंदौर: अनियंत्रित चार्टर्ड बस ढाबे की दीवार तोड़कर किचन में जा घुसी, ड्राइवर गंभीर, कई यात्री घायल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sun, 18 Oct 2026 04:47 PM IST
सार
इंदौर के चंदन नगर में धार रोड पर रविवार सुबह एक अनियंत्रित चार्टर्ड बस शेरे पंजाब ढाबे में जा घुसी। हादसे में ड्राइवर गंभीर घायल हुआ और कुछ यात्री चोटिल हुए। ढाबा बंद होने से बड़ा हादसा टला।
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विस्तार
शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली धार रोड पर रविवार की सुबह लगभग 7 बजे एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। धार से इंदौर की दिशा में आ रही एक तेज रफ्तार चार्टर्ड बस अचानक पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और सड़क के किनारे बने शेरे पंजाब ढाबे के अंदर जा घुसी। इस दर्दनाक और भीषण हादसे में बस का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि बस में सफर कर रहे कुछ अन्य यात्रियों को भी हल्की चोटें आई हैं। गनीमत यह रही कि दुर्घटना के वक्त ढाबा पूरी तरह से बंद था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा जनहानि का खतरा टल गया।
पेट्रोल पंप के पास अचानक बिगड़ा बस का संतुलन
चंदन नगर थाने की पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धार की तरफ से आ रही चार्टर्ड बस जब धार रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तो अचानक चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा। पूरी तरह से बेकाबू हुई बस ने सड़क किनारे बने शेरे पंजाब ढाबे की मजबूत दीवार को जोरदार टक्कर मारी और उसे तोड़ते हुए सीधे किचन के अंदर जा घुसी। यह टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक और जोरदार थी कि ढाबे के मुख्य हिस्से को भारी नुकसान हो गया।
यात्रियों में मची चीख-पुकार और स्थानीय लोगों ने की मदद
इस अचानक हुए हादसे के बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों के बीच भयानक चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के तमाम स्थानीय लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों की सहायता से सभी घायलों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए बस ड्राइवर को तुरंत एक एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा, जिन यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, वे अपने अन्य साधनों से गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
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समय पर ढाबा बंद होने से बाल-बाल बचे कर्मचारी
इस घटना का सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि दुर्घटना के समय शेरे पंजाब ढाबा बंद था और अंदर केवल 2 से 3 कर्मचारी सो रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर वे नींद से हड़बड़ाकर बाहर भागे। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इस ढाबे पर अमूमन दिन और रात के वक्त भारी भीड़भाड़ रहती है, और यदि यह हादसा दिन के समय हुआ होता तो स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती थी। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के असल कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक ड्राइवर और कंडक्टर के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।
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पेट्रोल पंप के पास अचानक बिगड़ा बस का संतुलन
चंदन नगर थाने की पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धार की तरफ से आ रही चार्टर्ड बस जब धार रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तो अचानक चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा। पूरी तरह से बेकाबू हुई बस ने सड़क किनारे बने शेरे पंजाब ढाबे की मजबूत दीवार को जोरदार टक्कर मारी और उसे तोड़ते हुए सीधे किचन के अंदर जा घुसी। यह टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक और जोरदार थी कि ढाबे के मुख्य हिस्से को भारी नुकसान हो गया।
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यात्रियों में मची चीख-पुकार और स्थानीय लोगों ने की मदद
इस अचानक हुए हादसे के बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों के बीच भयानक चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के तमाम स्थानीय लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों की सहायता से सभी घायलों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए बस ड्राइवर को तुरंत एक एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा, जिन यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, वे अपने अन्य साधनों से गंतव्य की ओर रवाना हो गए।
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समय पर ढाबा बंद होने से बाल-बाल बचे कर्मचारी
इस घटना का सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि दुर्घटना के समय शेरे पंजाब ढाबा बंद था और अंदर केवल 2 से 3 कर्मचारी सो रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर वे नींद से हड़बड़ाकर बाहर भागे। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इस ढाबे पर अमूमन दिन और रात के वक्त भारी भीड़भाड़ रहती है, और यदि यह हादसा दिन के समय हुआ होता तो स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती थी। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के असल कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक ड्राइवर और कंडक्टर के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।