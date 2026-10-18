इंदौर: अनियंत्रित चार्टर्ड बस ढाबे की दीवार तोड़कर किचन में जा घुसी, ड्राइवर गंभीर, कई यात्री घायल

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चंदन नगर थाने की पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, धार की तरफ से आ रही चार्टर्ड बस जब धार रोड पर स्थित एक पेट्रोल पंप के पास पहुंची, तो अचानक चालक वाहन से अपना नियंत्रण खो बैठा। पूरी तरह से बेकाबू हुई बस ने सड़क किनारे बने शेरे पंजाब ढाबे की मजबूत दीवार को जोरदार टक्कर मारी और उसे तोड़ते हुए सीधे किचन के अंदर जा घुसी। यह टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक और जोरदार थी कि ढाबे के मुख्य हिस्से को भारी नुकसान हो गया।इस अचानक हुए हादसे के बाद बस के अंदर बैठे यात्रियों के बीच भयानक चीख-पुकार मच गई। दुर्घटना की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के तमाम स्थानीय लोग तुरंत दौड़कर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों की सहायता से सभी घायलों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला गया। ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए बस ड्राइवर को तुरंत एक एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके अलावा, जिन यात्रियों को मामूली चोटें आई थीं, वे अपने अन्य साधनों से गंतव्य की ओर रवाना हो गए।इस घटना का सबसे सकारात्मक पहलू यह रहा कि दुर्घटना के समय शेरे पंजाब ढाबा बंद था और अंदर केवल 2 से 3 कर्मचारी सो रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर वे नींद से हड़बड़ाकर बाहर भागे। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि इस ढाबे पर अमूमन दिन और रात के वक्त भारी भीड़भाड़ रहती है, और यदि यह हादसा दिन के समय हुआ होता तो स्थिति बहुत अधिक भयावह हो सकती थी। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के असल कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि, अभी तक ड्राइवर और कंडक्टर के बयान दर्ज नहीं किए जा सके हैं।