इंदौर: शॉर्ट सर्किट के बाद फटे केमिकल के ड्रम, तीन फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग

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स्थानीय सुरक्षा गार्ड ने तुरंत दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते और आग बुझाने का प्रारंभिक प्रयास करते, तब तक लपटें आसपास के इलाकों में फैल चुकी थीं। चूंकि फैक्ट्री में पेंट और केमिकल के भारी मात्रा में ड्रम रखे हुए थे, इसलिए आग ने बेहद तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना स्थल से उठने वाला काला धुआं इतनी दूर से दिखाई दे रहा था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।आग की भयंकरता को देखते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए अलग-अलग दिशाओं से पानी और फोम का लगातार छिड़काव किया। घंटों की कड़ी मशक्कत और कठिन प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।इस दुर्घटना में फैक्ट्रियों के अंदर रखा हुआ कच्चा माल, तैयार केमिकल, पेंट का विशाल स्टॉक और महंगी मशीनरी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। शुरुआती आंकलन के मुताबिक इस हादसे में करोड़ों रुपए के बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मिलकर इसकी वास्तविक और सटीक वजह की गहनता से जांच कर रहे हैं।