इंदौर: शॉर्ट सर्किट के बाद फटे केमिकल के ड्रम, तीन फैक्ट्रियों में लगी भीषण आग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sun, 18 Oct 2026 04:25 PM IST
सार
इंदौर के बीटा इंडस्ट्रियल पार्क में रविवार सुबह पेंट फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जो दो अन्य फैक्ट्रियों तक फैल गई। दमकल ने घंटों में आग बुझाई।
विज्ञापन
विस्तार
रविवार सुबह इंदौर के कालिंदी गोल्ड सिटी के पास स्थित बीटा इंडस्ट्रियल पार्क में एक बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 7 बजे एक पेंट फैक्ट्री में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग इतनी खतरनाक थी कि देखते ही देखते उसने पास की दो अन्य फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह औद्योगिक क्षेत्र अरविंदो अस्पताल से करीब 3 किलोमीटर अंदर की ओर स्थित है।
पेंट और केमिकल के ड्रमों के कारण तेजी से फैली आग
स्थानीय सुरक्षा गार्ड ने तुरंत दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते और आग बुझाने का प्रारंभिक प्रयास करते, तब तक लपटें आसपास के इलाकों में फैल चुकी थीं। चूंकि फैक्ट्री में पेंट और केमिकल के भारी मात्रा में ड्रम रखे हुए थे, इसलिए आग ने बेहद तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना स्थल से उठने वाला काला धुआं इतनी दूर से दिखाई दे रहा था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
दमकल विभाग ने की घंटों की कड़ी मशक्कत
आग की भयंकरता को देखते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए अलग-अलग दिशाओं से पानी और फोम का लगातार छिड़काव किया। घंटों की कड़ी मशक्कत और कठिन प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
विज्ञापन
करोड़ों रुपए के भारी आर्थिक नुकसान की आशंका
इस दुर्घटना में फैक्ट्रियों के अंदर रखा हुआ कच्चा माल, तैयार केमिकल, पेंट का विशाल स्टॉक और महंगी मशीनरी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। शुरुआती आंकलन के मुताबिक इस हादसे में करोड़ों रुपए के बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मिलकर इसकी वास्तविक और सटीक वजह की गहनता से जांच कर रहे हैं।
विज्ञापन
पेंट और केमिकल के ड्रमों के कारण तेजी से फैली आग
स्थानीय सुरक्षा गार्ड ने तुरंत दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी। जब तक लोग कुछ समझ पाते और आग बुझाने का प्रारंभिक प्रयास करते, तब तक लपटें आसपास के इलाकों में फैल चुकी थीं। चूंकि फैक्ट्री में पेंट और केमिकल के भारी मात्रा में ड्रम रखे हुए थे, इसलिए आग ने बेहद तेजी से विकराल रूप ले लिया। घटना स्थल से उठने वाला काला धुआं इतनी दूर से दिखाई दे रहा था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
विज्ञापन
दमकल विभाग ने की घंटों की कड़ी मशक्कत
आग की भयंकरता को देखते हुए पूरे औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और भारी पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। दमकलकर्मियों ने मोर्चा संभालते हुए अलग-अलग दिशाओं से पानी और फोम का लगातार छिड़काव किया। घंटों की कड़ी मशक्कत और कठिन प्रयासों के बाद आखिरकार आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
विज्ञापन
करोड़ों रुपए के भारी आर्थिक नुकसान की आशंका
इस दुर्घटना में फैक्ट्रियों के अंदर रखा हुआ कच्चा माल, तैयार केमिकल, पेंट का विशाल स्टॉक और महंगी मशीनरी पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। शुरुआती आंकलन के मुताबिक इस हादसे में करोड़ों रुपए के बड़े आर्थिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि पुलिस और दमकल विभाग मिलकर इसकी वास्तविक और सटीक वजह की गहनता से जांच कर रहे हैं।