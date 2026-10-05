इंदौर: मेट्रो का डिवाइडर बना काल, व्यापारी की गाड़ी टकराई, मौत

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पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 44 वर्षीय कमल वागेला, पिता दुर्गाशंकर वागेला, निवासी महावीर कृष्ण एवेन्यू के रूप में हुई है। घटना की रात लगभग 12 बजे कमल अपने कुछ परिचितों और दोस्तों के साथ वापस अपने घर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनके साथी अपने-अपने घरों की ओर मुड़ गए। इसके कुछ ही पलों बाद, घर से महज कुछ दूरी पर कमल इस भीषण हादसे का शिकार हो गए। राहगीरों ने जब उन्हें लहूलुहान हालत में देखा तो तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया।दुर्घटना का शिकार हुए कमल हेयर कॉस्मेटिक व्यवसाय से जुड़े हुए थे। उनके परिवार में दो बेटियां, एक बेटा और पत्नी हैं। घटना के बाद से ही परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के सदस्यों का आरोप है कि मेट्रो प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के दौरान सड़क पर बिना उचित संकेतक के रखे गए डिवाइडर के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस का कहना है कि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास मौजूद सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक स्थिति साफ हो पाएगी।