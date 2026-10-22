इंदौर: वॉटर पार्क के पास बैठा दिखा तेंदुआ, चेहरे पर जख्म के निशान

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घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं और इलाके में बड़े पैमाने पर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी गई। हालांकि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाने के बावजूद वन विभाग के अधिकारियों ने अब तक आधिकारिक तौर पर तेंदुए की मौजूदगी और उसकी चोटों की पुष्टि नहीं की है। इसके बावजूद सुरक्षा के मद्देनजर अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके।स्थानीय निवासी हरिओम ठाकुर ने बताया कि बुधवार सुबह उनके घर के पास तेंदुआ सुस्त हालत में बैठा हुआ था जो बाद में वहां से भाग निकला। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इससे पहले बीते आठ अक्टूबर को भी यही तेंदुआ उनके फार्म हाउस के भीतर घुस आया था और वहां बंधे हुए मवेशियों का शिकार किया था। उस समय ग्रामीणों ने शोर मचाकर और मशक्कत करके उसे वहां से भगाया था। हरिओम पेशे से एक किसान हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके हैं जो वर्तमान में खेती के साथ-साथ प्रॉपर्टी का कार्य भी संभालते हैं।हरिओम ठाकुर के अनुसार उनके घर और फार्म हाउस के बिल्कुल पास ही रालामंडल की पहाड़ियां स्थित हैं जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के रूप में किसी भी प्रकार की फेंसिंग या जालियां नहीं लगाई गई हैं। इसी खुली हुई भौगोलिक स्थिति के कारण इस इलाके में अक्सर जंगली जानवरों की आवाजाही बनी रहती है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि इन दिनों खेतों में फसलों की सिंचाई और पानी डालने का मुख्य समय चल रहा है जिसके चलते किसानों को खेतों में जाना पड़ता है। यदि वन विभाग इस गंभीर मामले में समय रहते उचित ध्यान नहीं देगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है।