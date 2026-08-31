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जिजीविषा: आध्यात्मिकता का सामूहिक पुनर्जन्म, अकेली पीढ़ी संग क्यों खोज रही है?

Mon, 31 Aug 2026 09:07 PM IST
अनन्या मिश्रा
Ananya Mishra अनन्या मिश्रा
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:07 PM IST
सार

डिजिटल युग में बढ़ते अकेलेपन के बीच युवा आध्यात्मिकता को नए रूप में अपना रहे हैं। ध्यान, कीर्तन और सामूहिक सभाओं के जरिए वे अनुभव, संवाद और संगति की तलाश कर रहे हैं। आधुनिक सत्संग उनके लिए आत्मबोध, शांति, करुणा और सार्थक संबंधों का माध्यम बन रहा है।

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ananya mishra colum Why is a solitary generation seeking a collective rebirth of spirituality?
डिजिटल दौर में क्यों बढ़ रही है सत्संग की तलाश? - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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कभी आध्यात्मिकता का अर्थ था अपने भीतर की ओर जाना, संसार से कुछ दूरी बनाना और एकांत में बैठकर स्वयं को समझने का प्रयास करना। आज की युवा पीढ़ी ने इस विचार को उलट दिया है। वह भीतर जाना चाहती है, लेकिन अकेले नहीं। वह ध्यान करना चाहती है, लेकिन किसी ऐसे समूह के साथ जहाँ उसे अपने जैसे प्रश्नों से जूझते हुए दूसरे लोग भी दिखाई दें। वह भजन सुनना चाहती है, लेकिन केवल मंदिर के शांत कोने में नहीं, बल्कि ऐसे सामूहिक वातावरण में जहाँ सैकड़ों लोग एक साथ गुनगुना रहे हों। वह आध्यात्मिकता चाहती है, लेकिन केवल उपदेश के रूप में नहीं, बल्कि अनुभव के रूप में। आध्यात्मिक विडंबना है कि अत्यधिक जुड़ी हुई डिजिटल पीढ़ी भीतर से अकेलेपन का अनुभव कर रही है और उसी अकेलेपन के बीच वह फिर से “संग” की तलाश में निकल पड़ी है। आध्यात्मिक अनुभव अब केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रह गया है; वह सामूहिक जीवन में भी एक नई जगह बना रहा है।

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इसी परिवर्तन का दूसरा रूप आधुनिक कीर्तन और भक्ति सभाओं में दिखाई देता है। मई 2026 में वोग इंडिया ने भी भजन क्लबिंग, कीर्तन सभाओं और आध्यात्मिक सामाजिक आयोजनों को नई पीढ़ी की बदलती आध्यात्मिक संस्कृति के रूप में रेखांकित किया। इन घटनाओं को देखकर एक प्रश्न उठता है कि क्या युवा धर्म से दूर जा रहा है, या वह धर्म और भक्ति के साथ अपने संबंध का नया रूप गढ़ रहा है?
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इस प्रश्न का उत्तर संभवतः “सत्संग” की भारतीय अवधारणा में मिलता है। सत्संग शब्द दो शब्दों से बना है, “सत्” और “संग”। अर्थात् सत्य का संग, सत्य की ओर ले जाने वाली संगति। भारतीय परंपरा में सत्संग केवल धार्मिक सभा नहीं था। वह ऐसी संगति थी जिसमें मनुष्य अपने विचारों, संस्कारों और जीवन-दृष्टि को परिष्कृत कर सके। ऋषियों की परंपरा में ज्ञान केवल पुस्तक पढ़कर प्राप्त करने की वस्तु नहीं था; वह संवाद, सह-अध्ययन, चिंतन और संगति से भी विकसित होता था। इसीलिए भारतीय आध्यात्मिकता ने बार-बार संगति के महत्व पर बल दिया। मनुष्य केवल अपने भीतर से नहीं बनता, वह जिन लोगों के साथ रहता है, जिन विचारों को सुनता है और जिन मूल्यों के बीच अपना जीवन बिताता है, उनसे भी धीरे-धीरे निर्मित होता है।
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अनुभव और संबंध की ओर बढ़ती है
आज की युवा पीढ़ी संभवतः इसी प्राचीन सत्य को आधुनिक परिस्थितियों में फिर से खोज रही है। अंतर केवल इतना है कि उसका सत्संग किसी आश्रम या गुरुकुल तक सीमित नहीं है। वह किसी छोटे ध्यान समूह में हो सकता है, किसी आध्यात्मिक पुस्तक की चर्चा में हो सकता है, किसी कीर्तन सभा में हो सकता है, किसी विश्वविद्यालय के परिसर में हो सकता है, या ऐसे मित्रों के बीच हो सकता है जो सप्ताह में एक दिन कुछ समय के लिए अपने मोबाइल दूर रखकर जीवन के वास्तविक प्रश्नों पर बातचीत करना चाहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है क्योंकि इससे आध्यात्मिकता किसी संस्था की सदस्यता से हटकर अनुभव और संबंध की ओर बढ़ती है।

इस प्रवृत्ति को समझने के लिए भारतीय युवाओं के धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार के उपलब्ध आँकड़े भी उपयोगी हैं। एक यूगॉव और मिंट सर्वेक्षण के अनुसार भारत की पीढ़ी-जेड के 53% युवाओं ने धर्म को अपने लिए महत्वपूर्ण बताया और 62% ने नियमित प्रार्थना करने की बात कही। 2021 के एमटीवी युवा अध्ययन में भी 62% भारतीय युवाओं ने कहा था कि आध्यात्मिकता उन्हें जीवन में स्पष्टता प्राप्त करने में सहायता करती है। इन आँकड़ों से यह अवश्य स्पष्ट होता है कि युवा पीढ़ी को आध्यात्मिकता से जोड़ना गलत होगा। अधिक सही बात यह है कि वह आध्यात्मिकता को अपनी भाषा और अपने अनुभव के अनुसार पुनर्गठित कर रही है।

इस पुनर्गठन के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं। डिजिटल माध्यमों ने मनुष्य को पहले से कहीं अधिक संपर्क दिए हैं, लेकिन संपर्क और संबंध एक ही बात नहीं हैं। किसी व्यक्ति के पास सैकड़ों परिचित, अनुयायी या डिजिटल संपर्क हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पास ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने वह अपनी असुरक्षा, भय, असफलता और जीवन के गहरे प्रश्न रख सके। 

उसकी खोज भी अकेली नहीं
सामूहिक ध्यान, कीर्तन और आध्यात्मिक सभाओं का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं होता। जब लोग एक साथ बैठते हैं, एक ही मंत्र दोहराते हैं, एक ही लय में साँस लेते हैं और एक ही ध्वनि में सम्मिलित होते हैं, तो व्यक्तिगत सीमाएँ कुछ समय के लिए नरम पड़ती हैं। व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसकी चिंता केवल उसकी अपनी नहीं है और उसकी खोज भी अकेली नहीं है। संभवतः सामूहिक आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह व्यक्ति को यह अनुभूति कराती है कि भीतर की यात्रा व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह अकेले तय करना आवश्यक नहीं है। आधुनिक युवा किसी भी परंपरा को केवल संग्रहालय में सुरक्षित पुरानी वस्तु की तरह नहीं देख रहा। वह उसे अनुभव करना चाहता है, उसमें भाग लेना चाहता है और आवश्यकता पड़ने पर उसके रूप को अपनी पीढ़ी की भाषा में बदलना भी चाहता है।

फिर भी यह समझना आवश्यक है कि हर बड़ी भीड़ सत्संग नहीं होती और हर आध्यात्मिक आयोजन आध्यात्मिक परिवर्तन नहीं लाता। भारतीय परंपरा में सत्संग का मूल्य उसकी संख्या में नहीं, उसके प्रभाव में था। यदि किसी संगति से लौटने के बाद मन अधिक शांत होता है, दृष्टि अधिक स्पष्ट होती है, संबंधों में अधिक करुणा आती है और जीवन के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ता है, तभी वह संग वास्तव में साधना का रूप लेता है। यदि आध्यात्मिकता केवल मनोरंजन, प्रदर्शन या सामाजिक पहचान का एक नया माध्यम बन जाए, तो उसके भीतर की शक्ति धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है।

आत्मबोध के प्रश्नों के लिए भी स्थान हो
इसलिए आज की पीढ़ी के लिए सत्संग का अर्थ किसी संस्था से जुड़ना नहीं, बल्कि ऐसी संगति खोजना है जहाँ उसे स्वयं को साबित न करना पड़े। उसे ऐसे लोग चाहिए जिनके बीच वह केवल अपनी नौकरी, वेतन, सफलता, रूप या सामाजिक पहचान नहीं हो, बल्कि एक खोजता हुआ मनुष्य हो। उसे ऐसे संवाद चाहिए जिनमें करियर और उपलब्धियों के साथ जीवन, मृत्यु, प्रेम, भय, अर्थ और आत्मबोध के प्रश्नों के लिए भी स्थान हो। यह आवश्यकता केवल आध्यात्मिक नहीं, मानवीय भी है। यही इस पूरे परिवर्तन का सबसे सुंदर पक्ष है। नई पीढ़ी संस्था से दूरी बना सकती है, पर संगति से नहीं।

वह परंपरा के प्रत्येक रूप को स्वीकार न करे, फिर भी अर्थ की खोज को अस्वीकार नहीं कर रही। वह आश्रम में न जाए, फिर भी किसी छोटे कमरे में दस लोगों के साथ बैठकर मंत्र जप सकती है। वह लंबे धार्मिक प्रवचन न सुने, फिर भी किसी कीर्तन में एक घंटे तक सामूहिक स्वर में गा सकती है। संभवतः यही सत्संग का आधुनिक रूप है, जहाँ आध्यात्मिकता केवल किसी सिद्धांत को मानने का नाम नहीं, बल्कि ऐसी संगति में रहने का नाम है जो हमें अपने भीतर के बेहतर मनुष्य से परिचित कराए। अकेलेपन से भरे इस समय में संभवतः आध्यात्मिकता का अगला बड़ा प्रश्न यह नहीं होगा कि “मैं ईश्वर को कहाँ खोजूँ?”, बल्कि यह होगा कि “मैं किन लोगों के साथ रहकर अपने भीतर की शांति, करुणा और चेतना को जागृत कर सकता हूँ?” भारतीय परंपरा का उत्तर आज भी उतना ही सरल है, जितना गहरा है: सत्संग।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यह लेखक के निजी विचार हैं। आलेख में शामिल सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। अपने विचार हमें blog@auw.co.in पर भेज सकते हैं। लेख के साथ संक्षिप्त परिचय और फोटो भी संलग्न करें।

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