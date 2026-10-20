धार: शस्त्र पूजन समारोह में पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय, कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले- राहुल गांधी रहस्यमय नेता

विजयादशमी के पावन पर्व पर जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में पारंपरिक शस्त्र पूजन कार्यक्रम अत्यंत उत्साह, आस्था और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरदारसिंह मेढ़ा, कलेक्टर राजीव रंजन मीना तथा पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने विधिवत मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन किया। वैदिक रीति-रिवाजों के अनुसार शस्त्रों को सजाकर धूप-दीप अर्पित किए गए और आरती उतारी गई।

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