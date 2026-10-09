मध्य प्रदेश: काकड़ा नदी में मिले शव के कत्ल का पर्दाफाश, दो आरोपी गिरफ्तार

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धरमपुरी तहसील के काकड़ा नदी में पत्थरों के बीच मिले एक व्यक्ति के शव के मामले में धामनोद पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते कुल्हाड़ी से हमला कर बंशीलाल चौहान (45) की हत्या कर दी थी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी जब्त की है।पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 7 अक्टूबर 2026 को थाना धामनोद क्षेत्र के खेकड़ीपुरा स्टॉप डैम के पास काकड़ा नदी में पत्थरों के बीच एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना मिली थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर पंचनामा कार्रवाई की। इस दौरान भौतिक साक्ष्य एकत्रित कर जब्त किए गए। मृतक की पहचान खेकड़ीपुरा निवासी बंशीलाल पिता नाथू चौहान के रूप में हुई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धामनोद भेजा गया।मामले में फरियादी प्रकाश चौहान की रिपोर्ट पर थाना धामनोद में अपराध क्रमांक 492/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने विशेष पुलिस टीम गठित की। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर संदिग्धों से पूछताछ की। लगातार जांच के बाद पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया।पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान केशरसिंह पिता छोगालाल चौहान (45) और देवीलाल पिता हरेसिंह चौहान (32), दोनों निवासी खेकड़ीपुरा, ने पुरानी रंजिश के चलते बंशीलाल की कुल्हाड़ी से हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी जब्त कर ली। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।पुलिस अधीक्षक धार सचिन शर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं एसडीओपी धामनोद अर्चना रावत के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक संतोष सिंह यादव, उपनिरीक्षक विजय वास्कले, सहायक उपनिरीक्षक सुरेंद्रसिंह राजावत, सहायक उपनिरीक्षक जुवानसिंह हरवाल, आरक्षक रविंद्र सोलंकी, आरक्षक मोजीराम देवड़ा, महिला आरक्षक सपना जमरे, सैनिक रामसिंह नेतावत सहित थाना धामनोद के पुलिस स्टाफ की भूमिका रही।