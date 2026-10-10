फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Dhar News ›   Approval granted following the initiative of Leader of

धार: ताराघाटी नहर की मरम्मत के लिए 1.52 करोड़ रुपये मंजूर, टांडा अंचल के किसानों को मिलेगी राहत

Sat, 10 Oct 2026 01:01 PM IST
धार ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, धार Published by: धार ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 01:01 PM IST
सार

धार जिले के गंधवानी विधानसभा क्षेत्र में ताराघाटी नहर योजना के वेस्ट वियर में ओगी पाल की मरम्मत के लिए शासन ने 1.52 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उमंग सिंघार की पहल से अम्बासोटी समेत पांच क्षेत्रों के किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन
Approval granted following the initiative of Leader of
किसानों ने जताया आभार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गंधवानी विधानसभा क्षेत्र के टांडा अंचल के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। इंदिरा गांधी जलाशय (ताराघाटी) अम्बासोटी नहर योजना के वेस्ट वियर में ओगी पाल के सुधार और मरम्मत कार्य के लिए शासन ने 1 करोड़ 52 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। गंधवानी विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पहल पर मिली इस स्वीकृति से क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था में सुधार होने और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।

विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, टांडा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान किसानों ने उमंग सिंघार को ज्ञापन सौंपकर ताराघाटी नहर से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया था। किसानों ने बताया था कि नहर के वेस्ट वियर में ओगी पाल से संबंधित समस्या के कारण सिंचाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बनी रहती है। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए सिंघार ने 22 मई 2025 को शासन को पत्र लिखकर नहर के विशेष मरम्मत कार्य के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग की थी। अब शासन ने इस कार्य के लिए 1.52 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है।

विज्ञापन


पांच क्षेत्रों के किसानों को मिलेगा लाभ
ताराघाटी नहर की मरम्मत से अम्बासोटी, कालीदेवी, बड़दा, मुहाजा और टांडा क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई इस नहर व्यवस्था पर निर्भर है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद खेतों तक पानी पहुंचाने में सुविधा मिलने की संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढे़ं:  पितृ मोक्ष अमावस्या पर ओंकारेश्वर में उमड़ा आस्था का सैलाब, 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी

विशेष रूप से रबी सीजन में गेहूं और चने की फसलों के लिए सिंचाई का पानी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में नहर की स्थिति में सुधार होने से किसानों को फसलों की सिंचाई में मदद मिल सकती है और कृषि उत्पादन को भी लाभ होने की उम्मीद है।



किसानों ने जताया उमंग सिंघार का आभार
नहर की मरम्मत के लिए 1.52 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के किसानों ने उमंग सिंघार के प्रति आभार व्यक्त किया। किसानों का कहना है कि नहर की मरम्मत लंबे समय से क्षेत्र की जरूरत रही है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद सिंचाई संबंधी समस्याओं के समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

आभार व्यक्त करने वालों में दिलीप मेड़ा और भंगड़ा अलावा (कालीदेवी), कालू डावर, मोहन मोरी और कमलेश अखाड़िया (अम्बासोटी), राकेश अलावा, जगदीश निगवाल, कमलेश अलावा और थानसिंह बघेल (मुहाजा), विजय रावत, रतन जमरा, मालसिंह रावत, शंकर रावत, नवल सिंह मंडलोई, केशरसिंह मंडलोई और अर्जुन रावत (बड़दा) सहित अन्य किसान शामिल हैं। किसानों ने उम्मीद जताई कि स्वीकृत राशि से मरम्मत कार्य जल्द शुरू होगा। इससे नहर की सिंचाई व्यवस्था में सुधार आएगा और टांडा अंचल में खेती-किसानी को मजबूती मिलेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed