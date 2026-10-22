दमोह: अंतिम संस्कार पर बवाल, सुहागन का श्रृंगार करने की बात पर भिड़े मायके-ससुराल पक्ष; वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के दमोह जिले के मड़ियादो थाना क्षेत्र के महुआखेड़ा गांव में 26 वर्षीय नीता लोधी के अंतिम संस्कार के दौरान मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद हो गया। मृतका का सुहागन के रूप में श्रृंगार करने की बात पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे मायके पक्ष के महिला और पुरुषों के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। पुलिस ने मृतका के पति समेत नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं, मृतका के परिजनों ने उसकी मौत से पहले गर्म चाय डालकर झुलसाने का भी आरोप लगाया है।

अंतिम संस्कार के दौरान बिगड़ा माहौल

जानकारी के अनुसार, नीता लोधी की बुधवार दोपहर जबलपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। गुरुवार को पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद महुआखेड़ा गांव में उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी दौरान पन्ना जिले के पड़वार गांव से मृतका के मायके पक्ष के परिजन भी पहुंचे थे। मृतका की चाची रीना लोधी के मुताबिक, परिजनों ने ससुराल पक्ष के सामने नीता का सुहागन के रूप में श्रृंगार करने की बात रखी। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मारपीट होने लगी।

विज्ञापन

मायके पक्ष के महिला-पुरुषों से मारपीट का आरोप

मृतका की चाची रीना लोधी ने पुलिस को बताया कि नीता की मौत के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने परंपरा के अनुसार मृतका का सुहागन के रूप में श्रृंगार करने की बात कही थी, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। आरोप है कि इसके बाद मृतका के पति और उसके परिवार के अन्य सदस्यों ने मायके पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। घायल लोगों को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए हटा सिविल अस्पताल भेजा गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने मड़ियादो थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

विज्ञापन

विज्ञापन

गर्म चाय डालकर झुलसाने का भी आरोप

नीता की मौत को लेकर मायके पक्ष ने पहले भी ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए थे। परिजनों का दावा है कि 11 अक्तूबर को नीता पर गर्म चाय डाल दी गई थी, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई थी। परिजनों के अनुसार, हालत बिगड़ने पर नीता को पहले हटा अस्पताल ले जाया गया। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में भी उसकी स्थिति में सुधार नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे जबलपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। वहां बुधवार को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि, नीता को गर्म चाय डालकर झुलसाने के आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

पति समेत नौ आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

मड़ियादो पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतका के पति राम सिंह, मुलायम सिंह, रघुराज सिंह, हरिओम सिंह, छोटू सिंह, खुमान सिंह और परिवार की चार महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने की जानकारी दी है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में आरोपियों की कुल संख्या और बताए गए नामों की संख्या में अंतर है, जिसकी पुष्टि पुलिस से की जानी चाहिए। अंतिम संस्कार के दौरान हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस शिकायत, घायलों के चिकित्सकीय परीक्षण और घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। जांच के निष्कर्षों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।