स्नेहलता हत्याकांड: नर्सिंग ऑफिसर हत्या मामले में जब्त हुई कार से खुलेंगे राज, पचनदा में हुआ क्राइम रीक्रिएशन

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चर्चित नर्सिंग ऑफिसर स्नेहलता मिश्रा हत्याकांड की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिला है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया है। आरोपी सत्यप्रकाश उर्फ बादशाह जाटव की निशानदेही पर पुलिस कार तक पहुंची। अब इस कार की एफएसएल और फिंगरप्रिंट जांच के जरिए पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने की तैयारी में है।