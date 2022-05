{"_id":"62748c0ff964786f9d151d67","slug":"sarkari-naukri-result-jobs-live-update-up-lekhpal-bharti-cut-off-results-rrb-ntpc-cbt2-govt-vacancies-railway-recruitment-exam","type":"live","status":"publish","title_hn":"Sarkari Naukri Live Result: आरआरबी एनटीपीसी और यूपी लेखपाल भर्ती अपडेट, यहां निकलीं नई भर्तियां","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: देवेश शर्मा Updated Fri, 06 May 2022 08:21 AM IST