Coronavirus Live: लगातार दूसरे दिन एक लाख से कम कोरोना मरीज, बीते 24 घंटे में मिले 92,596 नए केस

08:41 AM, 09-Jun-2021

महाराष्ट्र: अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के तीसरे दिन बुधवार को नागपुर की एक सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखी। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों का भी उल्लंघन किया। एक व्यक्ति ने बताया कि यहां मनमानी चल रही है। कोई मास्क नहीं लगा रहा है और न ही सामाजिक दूरी का पालन कर रहा है।

Maharashtra: Heavy footfall of people seen at Mahatma Phule Market in Nagpur this morning. The state has eased its #COVID19 lockdown and a five-level unlock plan has been announced by the state government. pic.twitter.com/uxY725B2fr