ओडिशा में आठ साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव: 153 कॉलेजों के नतीजे घोषित; उत्कल विश्वविद्यालय में क्यों रुकी गणना?

#WATCH | Bhubaneswar: Samiksha, Candidate for the position of DSA Secretary, said, "The final counting process was halted, and our two opponents, along with our President and Secretary, have been called inside to resume the count. There was some misunderstanding, or perhaps something else occurred, but our President and Secretary have gone in, so everything should be resolved there... everything has been unfair from day one. We are being treated unfairly, and the world is watching everything that is unfolding here..." (15.10)