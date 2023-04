UP Board 10th 12th Result 2023 LIVE : यूपी बोर्ड रिजल्ट पर क्या है नई अपडेट, यहां पढ़ें सबकुछ

लाइव अपडेट

05:53 PM, 16-Apr-2023 UPMSP Result 2023 हाईस्कूल एवं इंटर की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 18 मार्च से एक अप्रैल तक का समय निर्धारित किया गया था परीक्षकों की तत्परता से यह कार्य एक दिन पहले पूरा करा लिया गया। गौरतलब है कि इस बार बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटर परीक्षा में कुल 58,85,745 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। हाई स्कूल की कॉपियों के मूल्यांकन को 89,698 एवं इंटर के लिए 54,235 समेत कुल 1,43,933 परीक्षक लगाए गए थे।

छात्र अमर उजाला की आधिकारिक रिजल्ट वेबसाइट results.amarujala.com पर जाएं।

ऊपर की ओर टाइटल बार में "यूपी बोर्ड" पर क्लिक करें।

वहां उपलब्ध कक्षा 10वीं या 12वीं के रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें।

फोन पर रिजल्ट पाने के लिए फॉर्म में अपना विवरण जैसे नाम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करें।

अब सबमिट बटन पर क्लिक करें, अब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।

यूपी बोर्ड 2023 का रिजल्ट प्रकाशित होते ही आपको अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएगा।









UP Board Result Date Class 10th and 12th, UP Sarkari Result 2023 LIVE Updates: यूपी बोर्ड हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कब जारी होगा। इस बात के कयास कई दिनों से लगाए जा रहे हैं। बोर्ड की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं की गई है।