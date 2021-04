CBSE Board Exam 2021 Live Updates: शुरू हुई शिक्षा मंत्री के साथ पीएम मोदी की बैठक

11:21 AM, 14-Apr-2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2021 को दोपहर 12 बजे शिक्षा मंत्री, सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। भारत सरकार के स्रोत से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं।

PM to hold a meeting with Education Minister, Secretary & other important officials at 12 noon to discuss the issue of CBSE Board Exams: Govt of India Sources pic.twitter.com/GQuyfMuWft