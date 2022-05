{"_id":"627efbf7c4acc97f5705fd8e","slug":"cgbse-10th-12th-result-2022-live-chhatisgarh-board-sarkari-result-today-at-cgbse-nic-in-cgbse-net-know-how-to-check","type":"live","status":"publish","title_hn":"CG Board 10th 12th Result 2022: आज जारी होंगे छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं कक्षा के परिणाम, यहां देखें रिजल्ट से जुड़ा हर अपडेट","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Sat, 14 May 2022 06:42 AM IST