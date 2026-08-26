यूजीसी नेट रिजल्ट पर अपडेट: एनटीए ने बताया कब आएंगे नतीजे, अंतिम उत्तर कुंजी भी साथ ही होगी जारी, देखें नोटिस

परिणाम को लेकर उम्मीदवार क्या ध्यान रखें?

उम्मीदवारों को अभी अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। एनटीए ने अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को लेकर अपडेट दिया है।



इसलिए सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर चल रही तारीखों और दावों पर भरोसा करने के बजाय एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं को ही आधार बनाएं।



अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परिणाम की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए।