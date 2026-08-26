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Hindi News ›   Education ›   UGC NET June 2026: Final Answer Key and Results to Be Released This Week, Check Latest Update

यूजीसी नेट रिजल्ट पर अपडेट: एनटीए ने बताया कब आएंगे नतीजे, अंतिम उत्तर कुंजी भी साथ ही होगी जारी, देखें नोटिस

Wed, 26 Aug 2026 01:39 PM IST
Akash Kumar एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: Akash Kumar Updated Wed, 26 Aug 2026 01:39 PM IST
सार

यूजीसी नेट जून 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है। एनटीए ने यूजीसी नेट के 84 विषयों समेत सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की दो परीक्षाओं के उम्मीदवारों को अहम अपडेट दिया है। इन परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह एनटीए की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
 

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UGC NET June 2026: Final Answer Key and Results to Be Released This Week, Check Latest Update
UGC NET June 2026 Result - फोटो : AI Generated

विस्तार
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राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) यूजीसी नेट जून 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी इस सप्ताह जारी करेगी। ताजा अपडेट में बताया गया है कि यूजीसी नेट के 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे।

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एनटीए ने यह भी बताया है कि यूजीसी नेट जून 2026 के अलावा सीएसआईआर-नेट और आईसीएआर एआईईईए (पीजी) तथा एआईसीई (पीएचडी) 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम भी एनटीए की वेबसाइट पर इसी हफ्ते प्रकाशित किए जाएंगे।
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कब जारी हुई थी अस्थायी उत्तर कुंजी?

यूजीसी नेट जून 2026 की अस्थायी उत्तर कुंजी 16 अगस्त 2026 को जारी की गई थी। इसके बाद उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया गया था। आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया 16 अगस्त से 18 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक खुली थी। अब उम्मीदवारों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों की समीक्षा के बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी।

अंतिम उत्तर कुंजी कैसे तैयार होगी?

  • एनटीए अस्थायी उत्तर कुंजी के खिलाफ उम्मीदवारों की ओर से दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विचार करेगा।
  • इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। 
  • यही अंतिम उत्तर कुंजी परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया में इस्तेमाल होगी। 
  • इसलिए उम्मीदवारों के लिए अंतिम उत्तर कुंजी महत्वपूर्ण है।
  • अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों को एक बार फिर जांच सकेंगे।
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परिणाम को लेकर उम्मीदवार क्या ध्यान रखें?

उम्मीदवारों को अभी अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। एनटीए ने अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम जारी करने की प्रक्रिया को लेकर अपडेट दिया है।

इसलिए सोशल मीडिया या अनधिकृत वेबसाइटों पर चल रही तारीखों और दावों पर भरोसा करने के बजाय एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक सूचनाओं को ही आधार बनाएं।

अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद परिणाम की प्रक्रिया भी आगे बढ़ेगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट छूट न जाए।

यूजीसी नेट जून 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी कैसे डाउनलोड करें?

अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने के बाद उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों की मदद से इसे देख और डाउनलोड कर सकेंगे:

  • एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • होमपेज पर यूजीसी नेट से संबंधित अनुभाग खोलें।
  • यूजीसी नेट जून 2026 अंतिम उत्तर कुंजी के लिंक पर क्लिक करें।
  • यदि मांगा जाए तो अपनी लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
  • अंतिम उत्तर कुंजी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
  • उत्तरों को ध्यान से जांचें।
  • उत्तर कुंजी डाउनलोड कर लें।
  • भविष्य के लिए इसकी डिजिटल या मुद्रित प्रति सुरक्षित रख लें।
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