SRH vs CSK Live: ऋतुराज गायकवाड़ का 33 गेंदों में अर्धशतक, चेन्नई का स्कोर 100 के पार

07:08 PM, 01-May-2022

सनराइजर्स हैदराबाद:

अभिषेक शर्मा, केन विलियमसन (कप्तान), राहुल त्रिपाठी, एडन मारक्रम, निकोलस पूरन, शशांक सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, भुवनेश्वर कुमार. मार्को यानसन, टी नटराजन, उमरान मलिक

चेन्नई सुपर किंग्स:

रॉबिन उथप्पा, ऋतुराज गायकवाड़,डेवन कॉन्वे, सिमरजीत सिंह. अंबाती रायुडू, रवींद्र जाडेजा, महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), ड्वेन प्रिटोरियस, महीश थीक्षणा, मुकेश चौधरी



A look at the Playing XI for #SRHvCSK



Live - https://t.co/lXkEMWKc0U #TATAIPL https://t.co/Jla6JtuPDp pic.twitter.com/z0y4rhUAmi