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भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, सैमसन-अभिषेक ने मचाया जबरदस्त कोहराम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Bhaskar Tiwari
Updated Wed, 16 Sep 2026 01:13 AM IST
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दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर सीरीज अपने नाम कर ली। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही अफगान बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। अफगानिस्तान की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही, जब अर्शदीप सिंह ने दूसरे ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को बिना खाता खोले आउट कर दिया। गुरबाज का कैच रवि बिश्नोई ने लपका और अफगानिस्तान को शून्य के स्कोर पर पहला झटका लगा। इसके बाद कप्तान इब्राहिम जादरान ने पारी को संभालने की कोशिश की और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ कई शानदार चौके लगाए। उन्होंने बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई के खिलाफ बेहतरीन शॉट खेले और 37 रन की उपयोगी पारी खेली। हालांकि भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के कारण अफगानिस्तान बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सका। लगातार विकेट गिरने से उसकी रन गति प्रभावित हुई और पूरी टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 159 रन ही बना सकी। भारत की ओर से गेंदबाजों ने अनुशासन और विविधता का बेहतरीन प्रदर्शन किया और अफगान बल्लेबाजों को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया।
160 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी ने पावरप्ले के दौरान ही अफगानिस्तान के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। दोनों बल्लेबाजों ने चौकों और बड़े शॉट्स की मदद से भारतीय पारी को तेज शुरुआत दी और लक्ष्य को आसान बना दिया। अभिषेक शर्मा ने अपने आक्रामक अंदाज से अफगान गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जबकि संजू सैमसन ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। पावरप्ले के बाद भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था और मुकाबले का रुख पूरी तरह उसके पक्ष में हो गया। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने भी जिम्मेदारी निभाई और भारत ने लक्ष्य को महज 3 विकेट गंवाकर हासिल कर लिया। इस जीत ने भारतीय टीम की गेंदबाजी, बल्लेबाजी और रणनीति की मजबूती को दिखाया। अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार दूसरी जीत के साथ भारत ने न केवल सीरीज पर कब्जा किया, बल्कि आगामी मुकाबले से पहले आत्मविश्वास भी मजबूत किया। अरुण जेटली स्टेडियम में भारतीय टीम का यह प्रदर्शन लंबे समय तक क्रिकेट प्रशंसकों के बीच चर्चा में रहने वाला रहा।
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