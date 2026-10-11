IND vs WI Live Score: भारत को शुरुआती झटका, सैमसन तीन रन बनाकर आउट; शमार जोसेफ का बने शिकार

07:08 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: भारत को शुरुआती झटका भारत को पहला झटका शमार जोसेफ ने दिया। उन्होंने संजू सैमसन को कामिल पूरन के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ तीन रन बना सके। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने ईशान किशन आए हैं। भारत को पहला झटका शमार जोसेफ ने दिया। उन्होंने संजू सैमसन को कामिल पूरन के हाथों कैच कराया। वह सिर्फ तीन रन बना सके। अब अभिषेक शर्मा का साथ देने ईशान किशन आए हैं।

07:03 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: भारत की पारी शुरू भारत की पारी शुरू हो चुकी है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद हैं। भारत की पारी शुरू हो चुकी है। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर मौजूद हैं।

विज्ञापन

06:46 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।



वेस्टइंडीज: शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव।शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), कामिल पूरन, शिमरन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कीमो पॉल, रोस्टन चेज, शमर स्प्रिंगर, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी।

06:33 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: वेस्टइंडीज ने जीता टॉस, चुनी गेंदबाजी वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मुकाबले में भारत दो बदलावों के साथ उतरा है। कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव आए हैं जबकि शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मुकाबले में भारत दो बदलावों के साथ उतरा है। कुलदीप यादव की जगह प्रिंस यादव आए हैं जबकि शिवम दुबे की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिला है।

05:49 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: दुबे को लेकर बदलेगी रणनीति? भारत ने दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर से पहले शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। कोच गंभीर की इस कारण आलोचना भी हुई थी, लेकिन कोच ने अपने इस फैसले का बचाव किया था। मुख्य कोच ने यह भी स्वीकार किया कि शिवम दुबे के अय्यर से पहले चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद भारत अपने टीम संयोजनों के साथ प्रयोग करना जारी रखेगा। भारत ने दूसरे टी20 में श्रेयस अय्यर से पहले शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा था। कोच गंभीर की इस कारण आलोचना भी हुई थी, लेकिन कोच ने अपने इस फैसले का बचाव किया था। मुख्य कोच ने यह भी स्वीकार किया कि शिवम दुबे के अय्यर से पहले चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के बाद भारत अपने टीम संयोजनों के साथ प्रयोग करना जारी रखेगा।

05:48 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: ओपनिंग जोड़ी में क्या होगा बदलाव भारत ने अब तक संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर ही भरोसा किया है। माना जा रहा था कि दूसरे टी20 में सैमसन को बैठाकर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा, लेकिन टीम प्रबंधन ने सैमसन पर भरोसा कायम रखा। सैमसन ने भी निराश नहीं किया और ताबड़तोड़ पारी खेली। सैमसन ने 41 गेंदों में 82 रन बनाकर प्लेइंग-11 में अपनी जगह फिर से पक्की कर दी। इसका मतलब है कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को फिर से बाहर बैठना पड़ सकता है। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने भी रांची में दूसरे मैच के बाद कहा था कि मध्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है लेकिन शीर्ष क्रम में नहीं। यानी स्पष्ट है कि ओपनिंग जोड़ी में फिलहाल बदलाव की संभावना नजर नहीं आती। भारत ने अब तक संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी पर ही भरोसा किया है। माना जा रहा था कि दूसरे टी20 में सैमसन को बैठाकर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाएगा, लेकिन टीम प्रबंधन ने सैमसन पर भरोसा कायम रखा। सैमसन ने भी निराश नहीं किया और ताबड़तोड़ पारी खेली। सैमसन ने 41 गेंदों में 82 रन बनाकर प्लेइंग-11 में अपनी जगह फिर से पक्की कर दी। इसका मतलब है कि युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को फिर से बाहर बैठना पड़ सकता है। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने भी रांची में दूसरे मैच के बाद कहा था कि मध्यक्रम में बदलाव किया जा सकता है लेकिन शीर्ष क्रम में नहीं। यानी स्पष्ट है कि ओपनिंग जोड़ी में फिलहाल बदलाव की संभावना नजर नहीं आती।

विज्ञापन

विज्ञापन

05:48 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: इंदौर में कैसी रहेगी पिच? इंदौर का होलकर स्टेडियम छोटी बाउंड्री और सपाट पिच के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर यहां फिर से रनों का अंबार देखने को मिले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस मैच में ओस की भी अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर मुकाबला दोनों टीम के बल्लेबाजों के बीच होगा, लेकिन सभी विभागों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम ही जीत हासिल करेगी। विशेषकर फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहेगा। दोनों टीम ने अभी तक महत्वपूर्ण अवसरों पर कुछ कैच छोड़े हैं जो महंगे साबित हुए हैं। पिछले मैच में मयंक यादव ने शेरफेन रदरफोर्ड का आसान कैच छोड़ दिया था जो एक तरह से निर्णायक साबित हुआ। इंदौर का होलकर स्टेडियम छोटी बाउंड्री और सपाट पिच के लिए जाना जाता है। इसलिए अगर यहां फिर से रनों का अंबार देखने को मिले तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। इस मैच में ओस की भी अहम भूमिका रहने की उम्मीद है। निश्चित तौर पर मुकाबला दोनों टीम के बल्लेबाजों के बीच होगा, लेकिन सभी विभागों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम ही जीत हासिल करेगी। विशेषकर फील्डिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाली टीम का पलड़ा भारी रहेगा। दोनों टीम ने अभी तक महत्वपूर्ण अवसरों पर कुछ कैच छोड़े हैं जो महंगे साबित हुए हैं। पिछले मैच में मयंक यादव ने शेरफेन रदरफोर्ड का आसान कैच छोड़ दिया था जो एक तरह से निर्णायक साबित हुआ।

05:47 PM, 11-Oct-2026 IND vs WI Live Score: 1-1 की बराबरी पर सीरीज भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। पिछले दोनों ही मैचों में बल्लेबाजों का पलड़ा देखने मिला है और गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए हैं। भारत की बल्लेबाजी शानदार रही है, लेकिन उसे गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। रांची में खेले गए दूसरे टी20 में जिस तरह भारतीय गेंदबाज विशाल लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके, उसने टीम प्रबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर है। दोनों टीमों ने एक-एक मैच जीते हैं। पिछले दोनों ही मैचों में बल्लेबाजों का पलड़ा देखने मिला है और गेंदबाज संघर्ष करते नजर आए हैं। भारत की बल्लेबाजी शानदार रही है, लेकिन उसे गेंदबाजी और फील्डिंग में सुधार की जरूरत है। रांची में खेले गए दूसरे टी20 में जिस तरह भारतीय गेंदबाज विशाल लक्ष्य का बचाव नहीं कर सके, उसने टीम प्रबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया है।