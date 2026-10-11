बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान टेस्ट: रहमत शाह का कप्तानी डेब्यू में ऐतिहसिक शतक, हसन महमूद की रिकॉर्ड हैट्रिक

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अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के तीसरे दिन कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड बने। अफगानिस्तान के कप्तान रहमत शाह ने अपने टेस्ट कप्तानी करियर की शुरुआत शतक के साथ की और ऐसा करने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज बने। वहीं, बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हसन महमूद ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। वह बांग्लादेश की ओर से टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। शेख जायद स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में बांग्लादेश ने पहली पारी में 346 रन बनाए थे। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 240 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने चार विकेट खोकर 211 रन बना लिए थे और टीम मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी। हालांकि, तीसरे दिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने शानदार वापसी की और अफगानिस्तान ने अपने आखिरी छह विकेट महज 29 रन जोड़कर गंवा दिए।