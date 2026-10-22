फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Lifestyle ›   Relationship ›   Marriage Advice: Things a Wife Should Consider Before Sharing Everything With Her Husband

मैरिज एडवाइस: पति को भूलकर भी न बताएं ये 5 बातें! पत्नी के लिए जानना है बेहद जरूरी

Thu, 22 Oct 2026 01:55 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Thu, 22 Oct 2026 01:55 PM IST
सार

Husband Wife Relationship Privacy: शादीशुदा जिंदगी में पति-पत्नी के बीच भरोसा और निजी स्पेस क्यों जरूरी है? जानिए किन बातों को साझा करते समय समझदारी बरतनी चाहिए और रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं।

विज्ञापन
Marriage Advice: Things a Wife Should Consider Before Sharing Everything With Her Husband
पत्नी को पति से छुपानी चाहिए ये बातें - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Marriage Advice: शादी के रिश्ते में प्यार और भरोसे के साथ-साथ एक-दूसरे की निजी जिंदगी का सम्मान करना भी बेहद जरूरी होता है। अक्सर कहा जाता है कि पति-पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या हर छोटी-बड़ी बात एक-दूसरे को बताना जरूरी है?

विज्ञापन


असल में, एक स्वस्थ रिश्ते में ईमानदारी जितनी अहम है, उतना ही जरूरी व्यक्तिगत सीमाओं और भावनाओं को समझना भी है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जिन्हें साझा करने से पहले सही समय, परिस्थिति और शब्दों का चुनाव करना चाहिए। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पति से जरूरी बातें छिपाई जाएं, बल्कि यह समझना है कि निजी विचारों और रिश्ते को प्रभावित करने वाली बातों में अंतर होता है।
विज्ञापन


कई बार पुराने अनुभव, परिवार से जुड़ी संवेदनशील बातें या किसी करीबी की निजी जानकारी बिना सोचे-समझे साझा करने से रिश्ते में तनाव पैदा हो सकता है। वहीं, आर्थिक जिम्मेदारियों, स्वास्थ्य, बच्चों और भविष्य से जुड़े जरूरी मामलों पर खुलकर बातचीत करना भरोसे को मजबूत बनाता है। इसलिए पत्नी हो या पति, दोनों को यह समझना चाहिए कि हर बात बताने का तरीका और समय मायने रखता है। आइए जानते हैं ऐसी 5 बातों के बारे में, जिन्हें शादीशुदा जिंदगी में साझा करते समय समझदारी बरतना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

 

  • अपनी निजी पसंद और व्यक्तिगत स्पेस

शादी के बाद भी हर व्यक्ति की अपनी पसंद, शौक और कुछ निजी समय की जरूरत होती है। पत्नी को अपनी पसंद के कपड़े, शौक या दोस्तों के साथ बिताए जाने वाले समय के लिए अपराधबोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। इन बातों पर खुलकर बातचीत करना बेहतर है, ताकि दोनों एक-दूसरे की स्वतंत्रता और सीमाओं का सम्मान कर सकें।

 

  • दोस्तों और रिश्तेदारों की निजी बातें

किसी दोस्त या रिश्तेदार ने भरोसा करके कोई निजी बात बताई है, तो उसे बिना अनुमति पति के साथ साझा करना उचित नहीं हो सकता। दूसरों की निजता का सम्मान करना जरूरी है। हालांकि, अगर मामला किसी की सुरक्षा या गंभीर परेशानी से जुड़ा हो, तो उचित मदद लेना प्राथमिकता होनी चाहिए।
 

  • पुराने रिश्तों की हर छोटी डिटेल

शादी से पहले की जिंदगी हर व्यक्ति का निजी इतिहास होती है। पुराने अनुभवों की हर छोटी जानकारी साझा करना जरूरी नहीं है, खासकर जब उसका वर्तमान रिश्ते से कोई संबंध न हो। लेकिन यदि कोई पुराना रिश्ता वर्तमान शादी, स्वास्थ्य, सुरक्षा या आपसी भरोसे को प्रभावित करता है, तो ईमानदारी से बातचीत करना जरूरी है।
 

  • गुस्से में कही गई हर बात को दिल पर न लें

कभी-कभी पति-पत्नी के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं, जिन्हें बाद में दोनों भूलना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हर छोटी बात को बार-बार दोहराने के बजाय शांत समय में असली समस्या पर चर्चा करना बेहतर है। इसका मतलब अपमान या हिंसा को नजरअंदाज करना नहीं है। लगातार अपमानजनक व्यवहार को गंभीरता से लेना चाहिए।
 

  • अपनी हर छोटी चिंता तुरंत साझा करने का दबाव न लें

हर व्यक्ति को अपनी भावनाओं को समझने और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए। यदि पत्नी किसी बात को लेकर परेशान है, तो वह पहले खुद को संभाल सकती है और फिर सही समय पर पति से बातचीत कर सकती है। हालांकि, लंबे समय तक मन में परेशानी दबाकर रखना भी ठीक नहीं है। जरूरत पड़ने पर साथी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से मदद लेना फायदेमंद हो सकता है।




खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए क्या है जरूरी?

पति-पत्नी के रिश्ते में हर बात छिपाना या हर बात बताने का दबाव बनाना, दोनों ही सही तरीके नहीं हैं। आर्थिक मामलों, स्वास्थ्य, आपसी प्रतिबद्धताओं और परिवार को प्रभावित करने वाले फैसलों में ईमानदारी जरूरी है। वहीं, निजी स्पेस, भावनाओं और दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक मजबूत रिश्ता वही है, जहां दोनों साथी बिना डर के अपनी बात कह सकें और एक-दूसरे की सीमाओं को समझ सकें।

विज्ञापन
विज्ञापन

सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें  लाइफ़ स्टाइल से संबंधित समाचार (Lifestyle News in Hindi), लाइफ़स्टाइल जगत (Lifestyle section) की अन्य खबरें जैसे हेल्थ एंड फिटनेस न्यूज़ (Health  and fitness news), लाइव फैशन न्यूज़, (live fashion news) लेटेस्ट फूड न्यूज़ इन हिंदी, (latest food news) रिलेशनशिप न्यूज़ (relationship news in Hindi) और यात्रा (travel news in Hindi)  आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़ (Hindi News)।  

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed