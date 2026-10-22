NZ vs IND
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IND Inning
175/5 (15.3 ov)
Target: 226
Shreyas Iyer 31(18)*
Naman Dhir 2 (2)
IND need 51 runs in 27 remaining balls
मेगन शट पर कार्रवाई: तेज गेंदबाज पर क्यों लगा दो मैचों का प्रतिबंध? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कारण
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, सिडनी Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 22 Oct 2026 03:11 PM IST
सार
- ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की तेज गेंदबाज मेगन शट मुश्किल में घिर गई हैं।
- शट पर दो मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है।
- क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि शट को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन न करने के कारण दो मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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विस्तार
क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को बताया कि ऑस्ट्रेलिया की तेज गेंदबाज मेगन शट को प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन न करने के कारण दो मैचों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने कहा कि इन दो मैचों के प्रतिबंध में सभी अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैच शामिल हैं। इसके चलते यह तेज गेंदबाज गुरुवार को नॉर्थ सिडनी ओवल में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच में नहीं खेल पाएंगी।
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क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा?
इसके साथ ही मेगन 31 अक्तूबर को मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 'वेबर डब्ल्यूबीबीएल 12' में एडिलेड स्ट्राइकर्स के पहले मैच में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सीए ने एक बयान में कहा कि यह उल्लंघन स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन दिशानिर्देशों के तहत प्रिस्क्रिप्शन दवाओं से जुड़े नियमों का पालन न करने के कारण हुआ है। सीए के अनुसार, यह एकमात्र घटना थी जो प्रतियोगिता के दौरान नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, यह एक ही घटना से जुड़ा है जो प्रतियोगिता के बाहर हुई थी और इसका मकसद प्रदर्शन को बेहतर बनाना नहीं था।
इसके साथ ही मेगन 31 अक्तूबर को मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ 'वेबर डब्ल्यूबीबीएल 12' में एडिलेड स्ट्राइकर्स के पहले मैच में भी हिस्सा नहीं ले पाएंगी। सीए ने एक बयान में कहा कि यह उल्लंघन स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन दिशानिर्देशों के तहत प्रिस्क्रिप्शन दवाओं से जुड़े नियमों का पालन न करने के कारण हुआ है। सीए के अनुसार, यह एकमात्र घटना थी जो प्रतियोगिता के दौरान नहीं हुई थी। उन्होंने आगे कहा, यह एक ही घटना से जुड़ा है जो प्रतियोगिता के बाहर हुई थी और इसका मकसद प्रदर्शन को बेहतर बनाना नहीं था।
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मेगन ने स्वीकार की सजा
33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने सजा स्वीकार कर ली है और उनसे जो मानक अपेक्षित थे, उन पर खरी न उतर पाने के लिए माफी मांगी है। शट ने अपने बयान में कहा, मैं दी गई सजा को पूरी तरह स्वीकार करती हूं और मुझसे जो मानक अपेक्षित थे, उन पर खरी न उतर पाने के लिए माफी मांगती हूं। इस घटना से जो ध्यान आकर्षित हुआ, उसके लिए मुझे खेद है और मुझे जो समर्थन मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूं।
33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने कहा कि उन्होंने सजा स्वीकार कर ली है और उनसे जो मानक अपेक्षित थे, उन पर खरी न उतर पाने के लिए माफी मांगी है। शट ने अपने बयान में कहा, मैं दी गई सजा को पूरी तरह स्वीकार करती हूं और मुझसे जो मानक अपेक्षित थे, उन पर खरी न उतर पाने के लिए माफी मांगती हूं। इस घटना से जो ध्यान आकर्षित हुआ, उसके लिए मुझे खेद है और मुझे जो समर्थन मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूं।
उन्होंने आगे कहा, हालांकि, यह घटना प्रतियोगिता के बाहर हुई थी और इसका प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन मैं समझती हूं कि 'स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन' दिशानिर्देशों का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। खिलाड़ियों को इन दिशानिर्देशों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाती है और मुझे इनका पालन करना चाहिए था।"
सीए ने कहा कि वह मेगन को उचित समर्थन देना जारी रखेगा और खेल का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों से अपेक्षित मानकों और जिम्मेदारियों को और मजबूत करेगा। शट ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार वनडे सीरीज खेली है, जिसमें उन्होंने 7.1 की औसत से 10 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।
सीए ने कहा कि वह मेगन को उचित समर्थन देना जारी रखेगा और खेल का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी खिलाड़ियों से अपेक्षित मानकों और जिम्मेदारियों को और मजबूत करेगा। शट ने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ एक शानदार वनडे सीरीज खेली है, जिसमें उन्होंने 7.1 की औसत से 10 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया।