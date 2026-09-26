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भारत में बेटी दिवस कब है?



बेटी दिवस का इतिहास क्या है?



बेटी दिवस क्यों मनाया जाता है?

अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए।

अपने करियर का चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए।

अपनी पसंद और सपनों को पूरा करने की आजादी होनी चाहिए।

परिवार में समान सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए।

सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना चाहिए।

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलने चाहिए।



बेटी दिवस का महत्व क्या है?

बेटी दिवस कैसे मनाएं?

भारत में हर साल सितंबर के चौथे रविवार को डॉटर्स डे मनाया जाता है। 2026 में बेटी दिवस 27 सितंबर, रविवार को मनाया जा रहा है। इस दिन माता-पिता अपनी बेटियों के प्रति प्यार और गर्व जाहिर करते हैं और उनके सपनों, उपलब्धियों और व्यक्तित्व को सम्मान देते हैं।लेकिन बेटी दिवस का मतलब केवल बेटी को फूल, चॉकलेट या कोई महंगा गिफ्ट देना नहीं है। इस दिन का असली संदेश है, बेटियों को बेटों के समान सम्मान, शिक्षा, अवसर और अपने फैसले लेने की आजादी देना।आज के समय में यह दिन परिवारों को यह याद दिलाने का अवसर भी है कि बेटी को केवल प्यार देना ही नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए बराबर अवसर देना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं बेटी दिवस मनाने की जरूरत सबसे पहली बार कब महसूस की गई। इस दिन का इतिहास और महत्व क्या है। साथ ही जानिए कि बेटी दिवस भारत में कैसे मनाया जाता है।भारत में बेटी दिवस 2026 रविवार, 27 सितंबर को मनाया जाएगा। भारत में यह दिन सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है।अलग-अलग देशों और कैलेंडरों में इस दिन की तारीख अलग मिल सकती है। अमेरिका में राष्ट्रीय बेटी दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि भारत में चौथे रविवार को मनाया जाता है और इस साल 27 सितंबर का दिन तय है।डॉटर्स डे कोई सदियों पुराना पारंपरिक त्योहार नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में लोकप्रिय हुआ एक विशेष दिवस है। इसके इतिहास को लेकर इंटरनेट पर अलग-अलग दावे मिलते हैं। भारत में आधुनिक पुत्री दिवस समारोह को 2007 में आर्चीस लिमिडेट की पहल से जोड़ा जाता है। सितंबर 2007 में बेटी को बेटे के बराबर महत्व देने और लड़की को लेकर चली आ रही सामाजिक धारणाओं को बदलने की आवाज उठी। जिसके बाद बेटियों के नाम समर्पित एक दिन मनाया जाने लगा।बेटी दिवस का सबसे बड़ा उद्देश्य बेटियों के प्रति प्यार जताने के साथ-साथ उनके अधिकारों और सम्मान को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बेटी को भी बेटे की तरह,इसलिए बेटी दिवस केवल एक पारिवारिक जलसा नहीं, बल्कि लैंगिक समानता और बेटियों के सम्मान का संदेश देने वाला अवसर भी है।बेटियां परिवार की जिंदगी में कई भूमिकाएं निभाती हैं। बचपन की शरारतों से लेकर बड़े होकर माता-पिता की चिंता करने तक, उनका रिश्ता समय के साथ बदलता जरूर है, लेकिन भावनात्मक जुड़ाव बना रहता है।ऐसे में बेटी दिवस माता-पिता को अपनी बेटी से खुलकर बात करने, उसकी उपलब्धियों की सराहना करने और उसके भविष्य के सपनों को समझने का मौका देता है।इस दिन का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि बेटी को स्पेशल महसूस कराया जाए, बल्कि इसलिए भी है कि परिवार उसके व्यक्तित्व को उसकी अपनी पहचान के साथ स्वीकार करे।बेटी दिवस मनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। छोटी-सी कोशिश भी बेटी के लिए बेहद खास याद बन सकती है।फोन और काम से थोड़ा ब्रेक लेकर बेटी के साथ बैठें। उससे उसके स्कूल, कॉलेज, नौकरी, दोस्तों या भविष्य के सपनों के बारे में बात करें।आज के डिजिटल दौर में हाथ से लिखा हुआ छोटा-सा पत्र बेहद खास हो सकता है। उसमें बेटी की कोई पुरानी याद, उसकी कोई उपलब्धि या उसके लिए अपने मन की बात लिखें।बेटी की पसंद का खाना बनाकर या बाहर उसकी पसंद की जगह पर जाकर साथ में खाना खाएं। असली खुशी महंगे रेस्तरां से ज्यादा साथ बिताए समय में होती है।बेटी ने छोटी या बड़ी कोई उपलब्धि हासिल की है तो उसे खुलकर सराहें। उसकी मेहनत को पहचानना उसके आत्मविश्वास को मजबूत कर सकता है।सिर्फ यह न पूछें कि उसे क्या चाहिए। यह भी पूछें कि वह जिंदगी में क्या बनना चाहती है और कौन-सा सपना पूरा करना चाहती है।परिवार के साथ फोटो लें, पुरानी तस्वीरें देखें और एक छोटा-सा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं।इस बेटी दिवस पर बेटी को सबसे खूबसूरत तोहफा कोई महंगा सामान नहीं, बल्कि भरोसा, सम्मान, शिक्षा और अपने फैसले लेने की आजादी देना हो सकता है।