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Hindi News ›   Lifestyle ›   Gandhi Jayanti Essay Writing Tips: How Parents Can Help Kids Prepare 2 October Essay

गांधी जयंती 2026: गांधी जयंती निबंध प्रतियोगिता में बच्चा ले रहा हिस्सा? इन 7 बातों का रखें ध्यान

Tue, 29 Sep 2026 01:18 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Tue, 29 Sep 2026 01:18 PM IST
सार

Gandhi Jayanti 2026: बच्चे को विषय को समझने, अपने विचारों को सही क्रम में लिखने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की भी तैयारी करनी चाहिए। अच्छी तैयारी से बच्चा निबंध को रटने के बजाय अपने शब्दों में बेहतर तरीके से लिख पाएगा। 
 

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Gandhi Jayanti Essay Writing Tips: How Parents Can Help Kids Prepare 2 October Essay
गांधी जयंती निबंध - फोटो : Ai

विस्तार
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Gandhi Jayanti Essay Writing: 2 अक्तूबर को गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांधी जयंती के मौके पर स्कूलों में निबंध लेखन, भाषण और पोस्टर जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। अगर आपका बच्चा भी महात्मा गांधी पर होने वाली निबंध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा है, तो केवल उनका जीवन परिचय याद करना ही काफी नहीं है।

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बच्चे को विषय को समझने, अपने विचारों को सही क्रम में लिखने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की भी तैयारी करनी चाहिए। अच्छी तैयारी से बच्चा निबंध को रटने के बजाय अपने शब्दों में बेहतर तरीके से लिख पाएगा। इसके लिए माता-पिता घर पर कुछ आसान तरीकों से उसकी तैयारी करा सकते हैं।
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1. पहले विषय को समझाएं

बच्चे को महात्मा गांधी के जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका, सत्य और अहिंसा के विचारों के बारे में उम्र के अनुसार सरल भाषा में समझाएं। इससे वह किसी भी संबंधित विषय पर अपने विचार लिख सकेगा।

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2. निबंध का ढांचा सिखाएं

बच्चे को बताएं कि अच्छे निबंध में भूमिका, मुख्य विषय और निष्कर्ष तीनों हिस्से होने चाहिए। शुरुआत छोटी और आकर्षक होनी चाहिए, जबकि अंत में विषय से जुड़ा स्पष्ट संदेश दिया जा सकता है।



3. महत्वपूर्ण तारीखें याद कराएं

2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। बच्चे को गांधी जी के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं और स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण पड़ावों की बुनियादी जानकारी जरूर होनी चाहिए।


4. अपने शब्दों में लिखने की आदत डालें

बच्चे को पूरा निबंध रटाने के बजाय मुख्य बिंदु समझाएं। फिर उसे उन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपने शब्दों में लिखने के लिए कहें। इससे लेखन स्वाभाविक और प्रभावी रहेगा।


5. समय सीमा में लिखने की प्रैक्टिस कराएं

प्रतियोगिता से पहले घर पर दो-तीन बार टाइमर लगाकर निबंध लिखवाएं। इससे बच्चे को समय का सही इस्तेमाल करने और अंत में निबंध दोबारा पढ़कर गलतियां सुधारने की आदत पड़ेगी।


6. भाषा और प्रस्तुति पर ध्यान दें

निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट और उम्र के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल करने के बजाय छोटे और सही वाक्यों में विचार व्यक्त करना सिखाएं।




7. अंत में एक प्रभावी संदेश

निबंध का निष्कर्ष केवल गांधी जी की प्रशंसा तक सीमित न रखें। बच्चा यह लिख सकता है कि सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और जिम्मेदारी जैसे मूल्यों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।


पैरेंट्स के लिए जरूरी टिप

तैयारी के दौरान बच्चे पर निबंध शब्दशः याद करने का दबाव न डालें। उसे विषय समझने, सवाल पूछने और अपने विचार व्यक्त करने का मौका दें। इससे प्रतियोगिता की तैयारी के साथ उसका लेखन कौशल भी बेहतर होगा।

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