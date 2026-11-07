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दिवाली 2026: क्या आपके बच्चे जानते हैं दिवाली का असली मतलब? इस त्योहार पर जरूर सिखाएं ये जरूरी बातें

Sat, 07 Nov 2026 09:18 PM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 07 Nov 2026 09:18 PM IST
सार

इस दिवाली बच्चों को सिखाएं त्योहारों का असली महत्व और अच्छे संस्कार। जानें दिवाली की कहानियां, DIY दीया-रंगोली, सुरक्षित दिवाली और पर्यावरण संरक्षण सिखाने के आसान तरीके।

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Diwali Activities for Kids: Teach Traditions, Kindness and Good Values
बच्चों को बताएं दिवाली का असली मतलब - फोटो : Ai

विस्तार
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बच्चों के लिए यह त्योहार नए कपड़े पहनने, सजावट करने और मनपसंद पकवान खाने का मौका होता है। लेकिन क्या दिवाली सिर्फ आतिशबाजी और उपहारों तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, यह त्योहार बच्चों को प्रेम, सद्भाव, अच्छाई की जीत, परिवार की अहमियत और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने का भी खूबसूरत अवसर है। ऐसे में कुछ तरीकों से आप इस दिवाली अपने बच्चों को छोटी-छोटी गतिविधियों के जरिये त्योहार के मायने समझाते हुए इसका हिस्सा बना सकती हैं।

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कहानियों के जरिये जगाएं परंपराओं से जुड़ाव

बच्चों को दिवाली का असली अर्थ समझाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें त्योहार से जुड़ी रोचक कहानियां सुनाना। भगवान राम के अयोध्या लौटने की कहानी हो या भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा का महत्व, बच्चों को सरल और दिलचस्प अंदाज में इन परंपराओं के बारे में बताएं। उन्हें समझाएं कि दिवाली बुराई पर अच्छाई, अंधकार पर प्रकाश और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। कहानी सुनाते समय बच्चों को सवाल पूछने का मौका दें और हर प्रश्न का सही उत्तर दें, उसे टाले नहीं।
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डीआईवाई दीये और रंगोली का हिस्सा बनाएं

दिवाली की तैयारियों में बच्चों को भी बराबर का हिस्सा बनाएं। उनके साथ मिट्टी के दीयों को रंगें, उन पर सुंदर डिजाइन बनाएं और फूलों, रंगों या चावल से आकर्षक रंगोली तैयार करें। यह काम आप बच्चों को करने दें, जिससे वह त्योहार का हिस्सा भी बन जाएंगे और उन्हें आनंद भी आएगा। पुराने सजावटी सामान को नया रूप देकर घर की सजावट में इस्तेमाल करें। इससे बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा और वे इस त्योहार को हमेशा के लिए याद रखेंगे।
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जश्न के साथ सुरक्षा भी

हालांकि सबसे जरूरी है कि आप त्योहार की मस्ती में बच्चों की सुरक्षा को नजरअंदाज न करें। आप उन्हें बिजली की झालरों, जलते दीयों और मोमबत्तियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सीख दें। पटाखों से दूरी रखना सबसे सुरक्षित विकल्प है। साथ ही बच्चों को हाथ धोने, साफ-सफाई रखने और मिठाइयों का संतुलित सेवन करने की आदत भी सिखाएं। आप इस दिवाली उनके साथ किसी जरूरतमंद बच्चे को मिठाई, कपड़े या खिलौने देकर खुशियां भी बांटें। इससे उनमें दया, सहयोग और संवेदनशीलता जैसे संस्कार विकसित होंगे।


प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाएं

दिवाली के अवसर पर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का महत्व भी समझाया जा सकता है। उन्हें समझाएं कि त्योहार की खुशियां मनाते समय प्रकृति का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों के साथ मिलकर क्यों न इस बार आप घर में पौधे लगाएं और उन्हें उनकी देखभाल करने को कहें। इस बार प्लास्टिक की सजावट के बजाय फूलों, पत्तियों और मिट्टी से बनी चीजों का इस्तेमाल करने को कहें।आप अपने बच्चों को स्वच्छ और हरित दिवाली मनाने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनमें बचपन से ही प्रकृति के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके।

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