संयुक्त राष्ट्र में नौकरी का मौका: युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन शुरू, जानें योग्यता और जरूरी शर्तें
जॉब्स डेस्क अमर उजाला Published by: शिवम तिवारी Updated Wed, 28 Oct 2026 01:02 PM IST
सार
संयुक्त राष्ट्र ने युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके तहत योग्य उम्मीदवारों को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में पेशेवर पदों पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है। उम्मीदवार की उम्र 31 दिसंबर 2026 तक 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। जानें शैक्षणिक योग्यता, जरूरी शर्तें, चयन प्रक्रिया और भारतीय उम्मीदवारों के लिए अहम जानकारी।
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विस्तार
संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने अपने युवा पेशेवर कार्यक्रम 2026 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम के जरिए योग्य उम्मीदवारों को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में शुरुआती स्तर के पेशेवर पदों पर काम करने का अवसर मिल सकता है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026 है। इस साल प्रवेश परीक्षा का विषय विकास और स्थिरता रखा गया है। इसमें आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण से जुड़े मुद्दों और टिकाऊ विकास जैसे विषय शामिल हैं। यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए है, जो जरूरी योग्यता और शर्तें पूरी करते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने में रुचि रखते हैं।
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कौन कर सकता है आवेदन?इस कार्यक्रम के लिए हर देश का नागरिक आवेदन नहीं कर सकता। उम्मीदवार का नागरिक होना जरूरी है कि उसका देश वर्ष 2026 की संयुक्त राष्ट्र की भाग लेने वाले देशों की सूची में शामिल हो। दी गई जानकारी के अनुसार, भारत इस साल की सूची में नहीं है। इसलिए केवल भारतीय नागरिकता के आधार पर भारतीय उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा, उम्मीदवार की उम्र 31 दिसंबर 2026 तक 32 वर्ष या उससे कम होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 1 जनवरी 1994 या उसके बाद हुआ होना चाहिए। आवेदन करने से पहले आधिकारिक सूची जरूर देख लें।
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कितनी पढ़ाई और अंग्रेजी जरूरी है?आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम स्नातक की डिग्री या उसके बराबर की योग्यता होनी चाहिए। यह डिग्री कम से कम तीन साल के अध्ययन के बाद मिली होनी चाहिए और परीक्षा के विषय से संबंधित क्षेत्र में होनी चाहिए। उम्मीदवार को अंग्रेजी या फ्रेंच में से किसी एक भाषा पर अच्छी पकड़ होना भी जरूरी है। आवेदन करने से पहले संबंधित पद की आधिकारिक सूचना पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उसमें पढ़ाई के विषय और दूसरी शर्तों का विवरण दिया गया होगा। केवल डिग्री और उम्र की शर्त पूरी करने से चयन की गारंटी नहीं मिलती।
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