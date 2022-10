{"_id":"634fa041ef3ac03e16750dc1","slug":"sbi-recruitment-for-retired-bank-officer-posts-registration","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"SBI Recruitment: एसबीआई ने निकाली अधिकारी संवर्ग की भर्ती, रिटायर्ड अफसर भी ऐसे करें आवेदन","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"सरकारी नौकरियां","slug":"government-jobs"}}

Published by: सौरभ पांडे Updated Wed, 19 Oct 2022 05:32 PM IST

SBI Recruitment 2022: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली हैं। इससे संबंदित एक नोटिस एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इन पदों पर नौकरी करने के इच्छुक लोग sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई ने इसके लिए 10 अक्तूबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की है, जिसकी अंतिम तारीख 31 अक्तूबर, 2022 है। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक कुल 47 पद खाली हैं।

अधिकारी संवर्ग के पदों के लिए आवेदन के इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। होम पेज पर नीचे जाकर करिअर टैब को क्लिक करें। इसके बाद एक नया पेज खुलकर सामने आएगा। इसके बाद नीचे दिए गए लिंक' Engagement of retired bank officer on contract basis' पर क्लिक करें। पदों की जानकारी के लिए नोटिस को पढ़ें। इसके बाद 'Apply here' विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद एक और नई विंडो खुलेगी। अब रजिस्टर करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को भरें।



इन श्रेणियों में खाली हैं इतने पद

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 21 सीटें खाली हैं।

ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 12 सीटें खाली हैं।

एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सात सीटें खाली हैं।

एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन सीटें खाली हैं।

ईडब्ल्यूएस के लिए चार सीटें खाली हैं।

कुल 47 सीटों पर भर्ती की जाएगी।



ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन

उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट लिस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। केवल न्यूनतम योग्यता और अनुभव को पूरा करने से उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक द्वारा बनाई गई शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी शॉर्ट लिस्टिंग पैरामीटर तय करेगी और उसके बाद पर्याप्त संख्या में उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

उम्मीदवारों को मानने होंगे बैंक के नियम

इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को बुलाने का निर्णय बैंक का अंतिम फैसला होगा। इस बारे में किसी भी अन्य चीजों पर विचार नहीं किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। बैंक द्वारा इंटरव्यू के क्वालिफाइंग नंबर तय किए जाएंगे।