{"_id":"635935dc803ed93fbe29f864","slug":"ms-excel-if-you-have-to-give-a-better-presentation-then-this-skill-will-help-know-what-are-the-benefits","type":"story","status":"publish","title_hn":"MS Excel : देना है बेहतर प्रजेंटेशन तो ये स्किल करेगी मदद, जानिए क्या हैं फायदे","category":{"title":"Other Jobs","title_hn":"अन्य नौकरियां","slug":"other-jobs"}}

Published by: Pushpendra Mishra Updated Wed, 26 Oct 2022 06:57 PM IST

विस्तार

आज के समय में चाहे पर्यावरणीय डेटा हो, मौसम संबंधी डेटा हो, देश में कम या ज्यादा बारिश, गर्मी प्रभावित इलाके या सूखा ग्रस्त इलाके, किसी बीमारी का प्रकोप आदि के समूचे अध्ययन के लिए जो हम टेबल्स देखते हैं उन्हें एमएस एक्सेल की मदद से तैयार किया जाता है। दूसरी ओर किसी भी कंपनी में कर्मचारियों का डेटा, उपस्थिति समेत तमाम खातों का पूरा ब्यौरा आज से समय में एमएस एक्सेल में बनता है। अगर आप अकाउंट विभाग में हैं तो वहां अकाउंटेंट भी एम एस एक्सेल में अपना डेटा सेव रखते हैं तैयार करते हैं। दरअसल एमएस एक्सेल आज की तारीख में डेटा को मैनेज करने के लिए सबसे बेहतर टूल है। यही कारण है सरकारी व निजी कंपनियां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा प्रजेंटेशन के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करतीं हैं। इसे सीखकर लाखों युवाओं को आकर्षक पैकेज पर नौकरी मिल चुकी है। यही कारण है कि देश विदेश के युवाओं में 10वीं-12वीं पढ़ाई के साथ-साथ एमएस एक्सेल स्किल सीखने की रुचि बढ़ी है। ताकि समय रहते उन्हें रोजगार का एक बेहतर अवसर मिल सके। युवाओं की इस रुचि को देखते हुए देश की जानी मानी एडटेक कंपनी सफलता डॉट कॉम Advance Excel Course For MIS - Join Now कोर्स लेकर आया है। सफलता द्वारा शुरू किए जा रहे इस कोर्स को ज्वाइन करके युवा वाजिब फीस में एमएस एक्सेल की स्किल अपने अंदर जोड़ सकते हैं।

एक्सेल कोर्स के फायदे

अगर आप एक्सेल जानते हैं तो अपने डेटा का लेआउट अच्छा बना सकते हैं। आप डेटा को स्प्रेडशीट या वर्कबुक फॉर्मेंट में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटे से पेनड्राइव में सैकड़ों किताबों जितना डेटा लेकर एक से दूसरी जगह जाया जा सकता है। साथ ही डेटा में अगर कोई बदलाव करना है तो भी बहुत सुगमता से आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन रजिस्टर में डेटा बदलना मतलब पेज फाड़ना या दूसरे पेज का इस्तेमाल करना। डेटा को ग्रॉफ्स और चार्ट्स के साथ आकर्षक बनाया जा सकता है। एक क्लिक पर डेटा में किसी का नाम, कैलेंडर, तिथि, अमाउंट खोजा जा सकता है। एक क्लिक में डेटा देश से विदेश या किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है।

एक्सेल स्किल्ड को इन क्षेत्रों में मिलते हैं अवसर

डेटा एनालिस्ट

एमआईएस एनालिस्ट

मार्केट रिसर्च एनालिस्ट

बिजनेस एनालिस्ट

फाइनेंसियल एनालिस्ट

एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट

कॉस्ट एनालाइजर

रिटेल स्टोर मैनेजर

अकाउंट्स

सफलता के साथ बनाएं करिअर

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी या डिजिटल मार्केटिंग, ग्रॉफिक्स डिजाइनिंग जैसे फील्ड में करिअर बनाने की चाह रखने वाले युवा इनकी बेहतर तैयारी के लिए सफलता डॉट कॉम की मदद ले सकते हैं। सफलता द्वारा इस वक्त कई टेक्निकल कोर्सेस के साथ साथ यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वर्षों के अनुभवी एक्सपर्ट्स द्वारा कराई जा रही है। अगर आप भी प्राइवेट या निजी नौकरी की तलाश में हैं तो safalta app को अपने फोन में डाउनलोड कर अपने पसंदीदा कोर्स से जुड़ सकते हैं।