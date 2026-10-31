बीई-बीटेक वालों के लिए नौकरी: एनटीपीसी लिमिटेड में कार्यकारी पदों पर भर्ती, 71000 तक मासिक वेतन, कौन है पात्र?

एनटीपीसी लिमिटेड ने विज्ञापन संख्या 15/26 के तहत फिक्स्ड टर्म एग्जीक्यूटिव भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती के माध्यम से सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कुल 6 पद भरे जाएंगे। नियुक्ति ग्रेट निकोबार द्वीप (Great Nicobar Island) स्थित गैस इंजन आधारित पावर प्रोजेक्ट के लिए की जाएगी।

कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्तूबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनटीपीसी लिमिटेड की आधिकारिक करियर वेबसाइट careers.ntpc.co.in पर जाकर 13 नवंबर 2026 को शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 71,000 रुपये का समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा।

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कार्यक्रम तिथि ऑनलाइन आवेदन शुरू 30 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 आवेदन बंद होने का समय शाम 6 बजे आयु और अनुभव की गणना की तिथि 13 नवंबर 2026

NTPC Recruitment 2026: भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था एनटीपीसी लिमिटेड विज्ञापन संख्या 15/26 पद का नाम एग्जीक्यूटिव कुल पद 6 पदस्थापन ग्रेट निकोबार द्वीप आवेदन शुरू होने की तिथि 30 अक्तूबर 2026 आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2026 आवेदन का माध्यम ऑनलाइन मासिक वेतन ₹71,000 आधिकारिक वेबसाइट careers.ntpc.co.in

NTPC Vacancy 2026: किस विषय में कितने पद?

एनटीपीसी लिमिटेड ने तीन इंजीनियरिंग विषयों में 2-2 पद निर्धारित किए हैं। सभी 6 पद अनारक्षित (UR) श्रेणी के हैं।

पद का नाम पदों की संख्या एग्जीक्यूटिव (सिविल) 2 एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रिकल) 2 एग्जीक्यूटिव (मैकेनिकल) 2 कुल पद 6

शैक्षणिक योग्यता और अनुभव

उम्मीदवार के पास संबंधित इंजीनियरिंग विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नियमित और पूर्णकालिक बीई/बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ संबंधित क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का पोस्ट-क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव अनुभव भी आवश्यक है।

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सिविल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बीई/बीटेक डिग्री

साइट एक्जीक्यूशन, निर्माण कार्य की निगरानी, गुणवत्ता नियंत्रण (QA/QC) या परियोजना निगरानी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव

2. एग्जीक्यूटिव (इलेक्ट्रिकल)

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बीई/बीटेक डिग्री

इलेक्ट्रिकल सिस्टम की स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और रखरखाव जैसे कार्यों में कम से कम एक वर्ष का अनुभव

HT/LT उपकरण, ट्रांसफॉर्मर, DG सेट, स्विचगियर और केबलिंग से जुड़ा अनुभव भी संबंधित कार्यक्षेत्र में शामिल है

3. एग्जीक्यूटिव (मैकेनिकल)

मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बीई/बीटेक डिग्री

साइट एक्जीक्यूशन, सुपरविजन, परियोजना निगरानी, QA/QC, रखरखाव, इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग में कम से कम एक वर्ष का अनुभव

आयु सीमा और छूट

सभी एग्जीक्यूटिव पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना 13 नवंबर 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी।

श्रेणी अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग 32 वर्ष SC/ST 37 वर्ष OBC-NCL 35 वर्ष PwBD 42 वर्ष भूतपूर्व सैनिक सरकारी नियमों के अनुसार



उम्मीदवार की जन्मतिथि का सत्यापन 10वीं कक्षा के प्रमाणपत्र के आधार पर किया जाएगा।

NTPC Executive Salary 2026: हर महीने मिलेंगे ₹71,000

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 71,000 रुपये का निश्चित समेकित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के नियमों के अनुसार आवास या हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और रिटेंशन लाभ भी मिल सकते हैं। कर्मचारी, उनके जीवनसाथी, आश्रित माता-पिता और अधिकतम दो आश्रित बच्चों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का भी प्रावधान है।



शुरुआत में नियुक्ति एक वर्ष के फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। प्रदर्शन और संगठन की आवश्यकता के आधार पर इसे अधिकतम दो अतिरिक्त वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार कुल अनुबंध अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

एनटीपीसी लिमिटेड की ओर से चयन के लिए आवेदन की संख्या और प्रबंधन की आवश्यकता के अनुसार स्क्रीनिंग की जा सकती है। केवल न्यूनतम योग्यता पूरी करने से उम्मीदवार को अगले चरण में बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिलेगा।

चयन प्रक्रिया में ये चरण शामिल हो सकते हैं:

आवेदन की स्क्रीनिंग: शैक्षणिक अंकों, विश्वविद्यालय रैंक और अनुभव के आधार पर उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की जा सकती है। लिखित परीक्षा या CBT: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंजीनियरिंग विषय के ज्ञान और सामान्य योग्यता की परीक्षा देनी पड़ सकती है। व्यक्तिगत साक्षात्कार: लिखित परीक्षा के बाद या सीधे शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अंतिम चयन: निर्धारित चयन चरणों के प्रदर्शन, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य, EWS और OBC उम्मीदवारों को 500 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। SC, ST, PwBD, भूतपूर्व सैनिक और सभी श्रेणियों की महिला उम्मीदवारों को शुल्क से छूट दी गई है।

श्रेणी शुल्क सामान्य/EWS/OBC ₹500 SC/ST/PwBD/भूतपूर्व सैनिक शून्य सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार शून्य

शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। इसके अलावा SBI की निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑफलाइन भुगतान का विकल्प भी दिया गया है। आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

NTPC Recruitment 2026: ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आवेदन कर सकते हैं: