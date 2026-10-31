डाक विभाग में नौकरी: 10वीं पास के लिए स्टाफ कार ड्राइवर की भर्ती, ₹63200 तक वेतन; 30 नवंबर तक आवेदन का मौका

भारतीय डाक विभाग ने तमिलनाडु सर्किल के अंतर्गत मेल मोटर सर्विस (MMS), चेन्नई में स्टाफ कार ड्राइवर (Ordinary Grade) के पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इस भर्ती के माध्यम से कुल 24 रिक्तियां भरी जाएंगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन केवल स्पीड पोस्ट के जरिए स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है।

भर्ती की मुख्य जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था भारतीय डाक विभाग मंत्रालय संचार मंत्रालय, भारत सरकार पद का नाम स्टाफ कार ड्राइवर (Ordinary Grade) भर्ती सर्किल तमिलनाडु सर्किल कुल पद 24 पद का वर्ग ग्रुप-C, अराजपत्रित, गैर-मंत्रालयिक वेतनमान पे लेवल-2 वेतन मैट्रिक्स ₹19,900–₹63,200 आवेदन का माध्यम ऑफलाइन, केवल स्पीड पोस्ट आवेदन शुल्क ₹100 आवेदन की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2026, शाम 5 बजे प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष

श्रेणीवार कितने पद हैं?

अधिसूचना में कुल 24 पदों का श्रेणीवार विवरण दिया गया है।

श्रेणी पदों की संख्या सामान्य (UR) 13 अनुसूचित जाति (SC) 03 अनुसूचित जनजाति (ST) 00 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) 07 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 01 कुल 24

शैक्षणिक योग्यता और जरूरी अनुभव

स्टाफ कार ड्राइवर पद के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनिवार्य योग्यताएं पूरी करनी होंगी:

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हल्के मोटर वाहन (LMV) और भारी मोटर वाहन (HMV) दोनों का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। LMV और HMV चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की जानकारी होनी चाहिए। अभ्यर्थी को वाहनों की छोटी-मोटी खराबियां दूर करना आना चाहिए।

वांछनीय योग्यता: होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर के रूप में तीन वर्ष की सेवा का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी।

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आयु सीमा और श्रेणीवार छूट

आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख यानी 30 नवंबर 2026 के आधार पर की जाएगी।

श्रेणी आयु सीमा/छूट सामान्य (UR) और EWS 18 से 27 वर्ष SC/ST अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट OBC अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट केंद्र सरकार के कर्मचारी नियमानुसार अधिकतम 40 वर्ष तक पूर्व सैनिक सैन्य सेवा की अवधि के अनुसार अतिरिक्त छूट

चयन प्रक्रिया: लिखित और प्रायोगिक परीक्षा

इस भर्ती में चयन दो चरणों में होगा। अंतिम मेरिट सूची दोनों चरणों में प्राप्त अंकों को जोड़कर तैयार की जाएगी।



चरण 1: लिखित परीक्षा

विवरण जानकारी परीक्षा का प्रकार बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) कुल अंक 80 समय 90 मिनट भाषा अंग्रेजी, हिंदी और तमिल

लिखित परीक्षा में चार भाग होंगे:

भाग विषय प्रश्न अंक I सामान्य ज्ञान 20 20 II सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति 15 15 III सामान्य अंकगणित 15 15 IV सड़क संबंधी जानकारी, वाहन रखरखाव और यातायात नियम 30 30 कुल 80 80



चरण 2: प्रायोगिक परीक्षा

लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

परीक्षा समय अंक मोटर मैकेनिज्म एवं छोटी मरम्मत 20 मिनट 10 भारी मोटर वाहन ड्राइविंग टेस्ट 20 मिनट 10 कुल 40 मिनट 20

प्रायोगिक परीक्षा में वाहन की खराबी पहचानने, छोटी-मोटी मरम्मत करने, पहिया बदलने और टायर में सही हवा भरने जैसे कौशल जांचे जाएंगे। ड्राइविंग टेस्ट में गियर बदलने, क्लच और एक्सीलरेटर के नियंत्रण, वाहन को संभालने तथा रिवर्स करने की क्षमता का मूल्यांकन होगा।

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श्रेणी न्यूनतम अर्हक प्रतिशत SC/ST 33% OBC/EWS 37% सामान्य 40%

अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा के प्रत्येक पेपर में अलग-अलग निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे। अंतिम मेरिट सूची 100 अंकों के कुल योग के आधार पर बनेगी।

आवेदन शुल्क कितना है?

इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क ₹100 निर्धारित किया गया है।

सामान्य और अन्य पात्र श्रेणियों के अभ्यर्थियों को ₹100 शुल्क देना होगा।

सभी महिला अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट है।

SC और ST अभ्यर्थियों को भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा।

शुल्क जमा करने की प्रक्रिया:

भारत के किसी कम्प्यूटरीकृत डाकघर में ई-पेमेंट के माध्यम से शुल्क जमा करें। विभागीय वेबसाइट से निर्धारित चालान फॉर्म डाउनलोड करें। चालान में दिए गए ई-बिलर का विवरण भरें।

ई-बिलर का विवरण

विवरण जानकारी National E-Biller ID 1000099022 E-Biller Name Senior Manager, MMS Chennai, CPMG Tamilnadu Circle

शुल्क जमा करने के बाद डाकघर से प्राप्त मूल रसीद आवेदन फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर चिपकानी होगी।



India Post Staff Car Driver Recruitment 2026 Notification - PDF



आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

निर्धारित आवेदन फॉर्म को हिंदी, अंग्रेजी या तमिल भाषा में भरें। फॉर्म में किसी प्रकार की कटिंग, ओवरराइटिंग या सुधार न करें। दो हालिया पासपोर्ट आकार के फोटो लगाएं। निर्धारित स्थान पर लगाए गए फोटो पर स्वयं सत्यापन करें। आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें। आवेदन शुल्क लागू होने पर उसकी मूल रसीद भी लगाएं। सभी दस्तावेजों को लिफाफे में रखकर केवल स्पीड पोस्ट से निर्धारित पते पर भेजें।

आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज

आयु प्रमाण पत्र या 10वीं का प्रमाण पत्र।

10वीं उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।

यदि लागू हो तो SC/ST/OBC-NCL जाति प्रमाण पत्र।

EWS अभ्यर्थियों के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र।

LMV और HMV ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।

तीन वर्ष के ड्राइविंग अनुभव का प्रमाण पत्र।

पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए सेवा और ट्रेड संबंधी प्रमाण।

लागू होने पर डाकघर की मूल शुल्क रसीद।

आवेदन भेजने का पता

अभ्यर्थियों को भरा हुआ आवेदन फॉर्म और सभी जरूरी दस्तावेज निम्नलिखित पते पर भेजने होंगे:



The Senior Manager (Group-A)

Mail Motor Service, No. 37, Greams Road

Chennai – 600 006



आवेदन केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट, कूरियर या व्यक्तिगत रूप से जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।