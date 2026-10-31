आरआरबी: सहायक लोको पायलट सीबीटी-I का प्रवेश पत्र जारी, कहां से करें डाउनलोड? तीन से पांच नवंबर तक परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने विज्ञापन संख्या CEN 01/2026 के तहत आयोजित होने जा रही असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती की प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे अपने संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी-1 परीक्षा कब होगी?

एएलपी सीबीटी-1 परीक्षा का आयोजन 3, 4 और 5 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 11,127 पदों को भरा जाना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा।

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RRB ALP Admit Card 2026: महत्वपूर्ण जानकारी

विवरण जानकारी भर्ती संस्था रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पद का नाम असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) विज्ञापन संख्या CEN 01/2026 कुल रिक्तियां 11,127 परीक्षा का नाम CBT-1 एडमिट कार्ड जारी परीक्षा की तिथियां 3, 4 और 5 नवंबर 2026 परीक्षा शहर सूचना पर्ची 24 अक्तूबर 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड संबंधित क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट

RRB ALP Hall Ticket 2026: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले उस क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट खोलें, जहां से आपने आवेदन किया था। होमपेज पर RRB ALP CBT 1 Admit Card 2026 या E-Call Letter लिंक पर क्लिक करें। लॉगिन पेज पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें। सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन करें। आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा। एडमिट कार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक जांचें। हॉल टिकट डाउनलोड करें और कम से कम दो प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखें।

पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करें?

यदि किसी उम्मीदवार को अपना पासवर्ड याद नहीं है, तो वह लॉगिन पेज पर उपलब्ध Forgot Password विकल्प का इस्तेमाल कर सकता है। उम्मीदवारों को सलाह है कि परीक्षा से पहले ही लॉगिन संबंधी समस्या दूर कर लें, ताकि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी न हो।

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एडमिट कार्ड में इन जानकारियों की जरूर चेक करें

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण जरूर जांचने चाहिए:

उम्मीदवार का नाम

रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर

जन्मतिथि और श्रेणी

फोटो और हस्ताक्षर

परीक्षा का नाम और पद - Assistant Loco Pilot, CEN 01/2026

परीक्षा की तिथि और शिफ्ट का समय

रिपोर्टिंग टाइम और गेट बंद होने का समय

परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता

परीक्षा दिवस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्देश

यदि एडमिट कार्ड में किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उम्मीदवारों को संबंधित क्षेत्रीय आरआरबी से संपर्क करना चाहिए। परीक्षा 3, 4 और 5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा शहर सूचना पर्ची 24 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसके छह दिन बाद एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले अपना ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना चाहिए और उसमें दिए गए परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय तथा अन्य निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए।