UPSSSC PET Lekhpal Exam 2021: लेखपाल भर्ती के लिए जल्द ही जारी होगा नोटिफिकेशन, केवल इन अभ्यर्थियों को मिलेगा इसमें हिस्सा लेने का मौका

Updated Sat, 18 Dec 2021 02:27 PM IST

सार उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7,882 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती में सिर्फ PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे।



कब तक जारी होगा नोटिफिकेशन :

किन अभ्यर्थियों को मिलेगा हिस्सा लेने का मौका :

किस पैटर्न पर होगी परीक्षा :

यहाँ से करें प्रतियोगी परीक्षाओं की पक्की तैयारी :

उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती का सबसे अधिक इंतजार है। राज्य में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) लेखपाल के करीब 7,882 पदों पर भर्ती करेगा और इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। राज्य में पिछले कई सालों से लेखपाल के पदों पर भर्ती नहीं हुई है इसलिए इस भर्ती को लेकर राज्य के युवा काफी उत्सुक हैं। हालांकि, इस भर्ती में सिर्फ प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (PET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। अगर आप भी लेखपाल भर्ती में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो इसकी बेहतर एवं पक्की तैयारी के लिए आप सफलता के FREE UP लेखपाल ग्रामीण विकास E-Book - Download Now की सहायता ले सकते हैं।लेखपाल के 7,882 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UPSSSC इस भर्ती के लिए राज्य में आचार संहिता लागू होने से पहले नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी में है। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी उसेUPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसलिए अभ्यर्थियों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती में सिर्फ PET में शामिल होने वाले अभ्यर्थी ही हिस्सा ले सकेंगे। यह उम्मीद जताई जा रही गई कि PET में हिस्सा लेने वाले 17 लाख अभ्यर्थियों में से 4 लाख अभ्यर्थियों को लेखपाल भर्ती में शामिल होने के योग्य घोषित किए जा सकता हैं। गौरतलब है कि लेखपाल भर्ती में बारहवीं पास अभ्यर्थियों को हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है।राज्य में लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती में अभ्यर्थियों से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इन 100 प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा और इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों से हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ्स तथा ग्राम समाज एवं विकास विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे।अगर आप SSC GD, UP लेखपाल या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो पक्की एवं बेहतर तैयारी करने के लिए आप सफलता के फ्री कोर्स से जुड़ सकते हैं। एक्सपर्ट्स फैकल्टीज के मार्गदर्शन में चलाये जा रहे इन कोर्सेस में आपको स्टडी क्लासेज के साथ फ्री-मॉक टेस्ट और ई-बुक्स जैसी अन्य ढेरों सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। आप इन कोर्सेस से सफलता ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं और साथ ही डेली करेंट अफेयर्स और वीकली, मंथली करेंट अफेयर्स का भी बिल्कुल फ्री में लाभ उठा सकते हैं।