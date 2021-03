UP Police में निकली हैं कई पदों पर बम्पर भर्तियां, SI के लिए कितने हैं पद ? इस गणित को ऐसे समझें

{"_id":"604b5e1d8ebc3e592071d8f0","slug":"uttar-pradesh-police-sub-inspector-exam-2021","type":"story","status":"publish","title_hn":"UP Police \u092e\u0947\u0902 \u0928\u093f\u0915\u0932\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u0915\u0908 \u092a\u0926\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092c\u092e\u094d\u092a\u0930 \u092d\u0930\u094d\u0924\u093f\u092f\u093e\u0902, SI \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0915\u093f\u0924\u0928\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092a\u0926 ? \u0907\u0938 \u0917\u0923\u093f\u0924 \u0915\u094b \u0910\u0938\u0947 \u0938\u092e\u091d\u0947\u0902","category":{"title":"Government Jobs","title_hn":"\u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0928\u094c\u0915\u0930\u093f\u092f\u093e\u0902","slug":"government-jobs"}}

लम्बे समय से यू.पी. पुलिस उप-निरीक्षक की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अब सुनहरा मौका आ चुका है। ऐसे अभ्यर्थी जो यू.पी. पुलिस में लम्बे समय से दरोगा बनने का सपना देख रहे थे उनके इंतजार का समय अब खत्म हो चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने यू.पी. पुलिस में SI समेत कुल 9534 पदों पर आवेदन मांगें हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।



UPPRPB ने हाल ही में SI समेत कई पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जिसमें से UP Police (SI) पद के लिए कितनी भर्तियां हैं इसे लेकर उम्मीदवारों के मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन हैं। इसके लिए किस पद पर कितनी भर्तियां है और इसमें आवेदन करने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है। इन सभी बातों की अहम जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं।



1. कुछ इस तरह से समझें पदों का विवरण

आपको बता दें कि UPPRPB ने हाल ही UP Police के तीन पदों पर कुल 9534 भर्तियां निकाली हैं जिनमें SI प्लाटून कमांडर और फायर ऑफिसर के पद शामिल हैं। इसमें से (UP Police SI ) के लिए केवल 9027 पदों पर वैकेंसियां हैं जबकि अन्य 484 पद प्लाटून कमांडर,पीएसी और शेष 23 पदों पर फायर ऑफिसर-II के लिए आवेदन मांगे गए हैं।



2.किस वर्ग के हिस्से में आयेंगी कितनी वैकेंसी

अनारक्षित (सामान्य वर्ग) 3613

अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी) 2437

अनुसूचित जाति (एससी) 1895

अनुसूचित जनजाति (एसटी) 180

आर्थिक रूप से पिछडा वर्ग (ईडब्लूएस) 902



3. कब से शुरू हो रहे हैं आवेदन

यू.पी. पुलिस SI भर्ती 2021 के लिए जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए बोर्ड ने 1 अप्रैल , 2021 से आवेदन की तारीख निर्धारित कर दी है। जो अभ्यर्थी UP Police (SI) Exam 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके पास केवल 30 अप्रैल , 2021 तक का ही मौका होगा। ऐसे में आपको आवेदन प्रक्रिया में मांगे जाने वाले अपने सभी दस्तावेजों की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए।



4. किन-किन डॉक्यूमेंट की पड़ सकती जरूरत

उत्तर प्रदेश पुलिस SI भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उन्हें समझ लेना बेहद जरूरी है। आवेदन करते समय आपके पास



हाईस्कूल का प्रमाण पत्र होना चाहिए

किसी भी स्ट्रीम में इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

बैचलर डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए, सब्जेक्ट और स्ट्रीम कोई भी सकता है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि 01, अप्रैल 2020 या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए अथवा भर्ती की अतिंम तिथि तक निर्गत किया जा चुका हो ।

यदि आप पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के वर्ग से आते हैं ऐसी स्थिति में आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो कि 01, अप्रैल 2020 को निर्गत हुआ हो या उसके बाद का निर्गत होना चाहिए अथवा भर्ती की अतिंम तिथि तक जारी किया जा चुका हो ।

यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं उस कंडीशन में आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।

आवेंदन करने वाले उम्मीदवार के पास स्वयं का हाल ही में लिया गया एक साफ फोटोग्राफ होना चाहिए (जो कि 6 माह से अधिक पुराना न हो) तथा साथ ही बायें हाथ के अंगूठे के निशान व उम्मीदवार के पास स्वयं के हस्ताक्षर को स्कैनिंग होनी चाहिए।

आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के पास ई.डब्लू.एस सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से चाहिए।