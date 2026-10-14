यूपीएसएसएससी खेल निदेशालय भर्ती 2026: आज से आवेदन शुरू, 108 पदों पर मौका; ऐसे करें अप्लाई

आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

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कौन आवेदन कर सकता है?

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आयु सीमा और आवेदन शुल्क कितना है?

चयन किस आधार पर होगा?

इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी 4 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना भी जरूरी है। यदि आवेदन पत्र में कोई गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार और शुल्क संबंधी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 11 नवंबर 2026 तक का समय दिया गया है। उम्मीदवारों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन कर दें। आवेदन करने से पहले विज्ञापन में दिए गए पदवार नियमों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो।इस भर्ती में आवेदन करने के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2025 का वैध अंकपत्र होना जरूरी है। केवल पीईटी में शामिल होना ही पर्याप्त नहीं है; उम्मीदवार को संबंधित पद की निर्धारित शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं भी पूरी करनी होंगी। अलग-अलग पदों के लिए योग्यता अलग हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, ग्राउंड्समैन और जीवनरक्षक के पदों के लिए अलग शर्तें हैं, जबकि उप खेल अधिकारी और सहायक प्रशिक्षक के पदों के लिए उच्च शैक्षणिक योग्यता या खेल प्रशिक्षण से जुड़ी योग्यता मांगी जा सकती है। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देखें।उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, पद के आधार पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट मिल सकती है, जिसकी पुष्टि संबंधित पद के आधिकारिक विज्ञापन से करनी चाहिए। आवेदन के लिए सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कुल 25 रुपये का ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क देना होगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अलग से लिया जा सकता है। शुल्क जमा करने के बाद भुगतान की स्थिति और आवेदन पूरा होने की पुष्टि अवश्य कर लें।अभ्यर्थियों को पहले पीईटी 2025 के सामान्यीकृत अंकों और मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए छांटा जाएगा। इसके बाद संबंधित भर्ती प्रक्रिया के अनुसार मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख, प्रवेश पत्र, पाठ्यक्रम और अन्य निर्देशों के लिए आयोग की वेबसाइट पर नजर रखनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं और खेल निदेशालय मुख्य परीक्षा से संबंधित लिंक खोलें। आवश्यक जानकारी भरें, शुल्क जमा करें और आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करने के बाद उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।