यूपीएसएसएससी: वरिष्ठ प्रशिक्षक के 132 पदों पर आज से करें आवेदन, पीईटी के स्कोर से होगा चयन, कैसे भरें फॉर्म?
UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ प्रशिक्षक के 132 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन 14 सितंबर से शुरू होंगे। खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा।
विस्तार
UPSSSC Senior Instructor Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने वरिष्ठ प्रशिक्षक के 132 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी। योग्य उम्मीदवार 5 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाना होगा। इस भर्ती की खास बात यह है कि मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर किया जाएगा।
क्या पीईटी-2025 में शामिल होना जरूरी है?
- वरिष्ठ प्रशिक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का पीईटी-2025 में शामिल होना और उसका वैध स्कोर कार्ड होना जरूरी है।
- आयोग पद और श्रेणी के हिसाब से उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के 15 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनेगा।
- चयन पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर होगा।
- ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन उम्मीदवारों का पीईटी-2025 स्कोर शून्य या उससे कम होगा, उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।
किस पद के लिए क्या योग्यता मांगी गई है?
भर्ती में अलग-अलग विषयों के वरिष्ठ प्रशिक्षक पद शामिल हैं। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता भी अलग है।
|पद/विषय
|शैक्षणिक योग्यता
|कृषि अभियंत्र
|कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|पौध संरक्षण
|कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|उद्यान विज्ञान
|कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|पशुपालन
|बीवीएससी या पशुपालन में एमवीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|कृषि विज्ञान
|कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|महिला कल्याण
|गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, पोषण या आहार में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|सहकारिता
|अर्थशास्त्र में एमए, कृषि अर्थशास्त्र में एमएससी या एमकॉम और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|पंचायत
|अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|मृदाविज्ञान
|कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|कृषि
|कृषि में स्नातकोत्तर और कम से कम 55 प्रतिशत अंक
|कृषि प्रसार
|कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक
|सार्वजनिक स्वास्थ्य
|स्नातक के साथ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्वच्छता निरीक्षक परीक्षा का प्रमाणपत्र
|उत्पादन
|कृषि, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्लोमा और संबंधित कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव
किस पद पर कितनी रिक्तियां हैं?
यूपीएसएसएससी की इस भर्ती में कुल 132 पद शामिल हैं। इनमें कृषि अभियंत्र के सबसे ज्यादा 30 पद हैं।
|विषय/पद
|रिक्तियां
|कृषि अभियंत्र
|30
|पौध संरक्षण
|16
|उद्यान विज्ञान
|16
|पशुपालन
|14
|कृषि विज्ञान
|12
|महिला कल्याण
|9
|सहकारिता
|8
|पंचायत
|8
|मृदाविज्ञान
|8
|कृषि
|1
|कृषि प्रसार
|5
|सार्वजनिक स्वास्थ्य
|3
|उत्पादन
|2
|कुल
|132
कितना मिलेगा वेतन?
- चयनित उम्मीदवारों को वेतन स्तर-6 के तहत रखा जाएगा। इस वेतन स्तर में वेतन 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक है।
- उपलब्ध अधिसूचना की जानकारी के अनुसार, भत्तों और कुल मासिक वेतन की अलग से जानकारी नहीं दी गई है।
कितनी है आयु सीमा और आवेदन शुल्क?
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु की गणना विज्ञापन वाले वर्ष की 1 जुलाई के आधार पर की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो उम्मीदवारों को 25 रुपये का शुल्क देना होगा।
परीक्षा में कितने सवाल पूछे जाएंगे?
मुख्य परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। प्रश्नपत्र में विषय से जुड़े ज्ञान के साथ विश्लेषण क्षमता, कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी को भी शामिल किया गया है।
|विषय
|प्रश्न
|अंक
|विषय से जुड़ा ज्ञान
|50
|50
|विश्लेषण क्षमता और आंकड़ों को समझना
|15
|15
|कंप्यूटर और सूचना तकनीक
|15
|15
|उत्तर प्रदेश से जुड़ी सामान्य जानकारी
|20
|20
|कुल
|100
|100
आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं?
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 14 सितंबर 2026 से शुरू होगी। उम्मीदवार 5 अक्तूबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे।
- आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, पीईटी-2025 के स्कोर और अन्य जरूरी जानकारी को ध्यान से जांच लेना चाहिए।
वरिष्ठ प्रशिक्षक भर्ती का फॉर्म कैसे भरें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को इन चरणों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
- वरिष्ठ प्रशिक्षक भर्ती 2026 के ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक करें।
- पीईटी-2025 का वैध स्कोर कार्ड और मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
- आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरें।
- मांगे गए जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- 25 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करें।
- आवेदन फॉर्म को ध्यान से जांचें और उसे जमा कर दें।
- भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रख लें।