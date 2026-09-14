यूपीएसएसएससी: वरिष्ठ प्रशिक्षक के 132 पदों पर आज से करें आवेदन, पीईटी के स्कोर से होगा चयन, कैसे भरें फॉर्म?

कृषि अभियंत्र कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

पौध संरक्षण कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

उद्यान विज्ञान कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

पशुपालन बीवीएससी या पशुपालन में एमवीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

कृषि विज्ञान कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

महिला कल्याण गृह विज्ञान, गृह अर्थशास्त्र, पोषण या आहार में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

सहकारिता अर्थशास्त्र में एमए, कृषि अर्थशास्त्र में एमएससी या एमकॉम और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

पंचायत अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

मृदाविज्ञान कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

कृषि कृषि में स्नातकोत्तर और कम से कम 55 प्रतिशत अंक

कृषि प्रसार कृषि में बीएससी और कम से कम 50 प्रतिशत अंक

सार्वजनिक स्वास्थ्य स्नातक के साथ राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्वच्छता निरीक्षक परीक्षा का प्रमाणपत्र