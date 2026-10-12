यूपीएसएसएससी: यूपी पेट 2026 की सिटी स्लिप जारी, 25 अक्तूबर से परीक्षा; ऐसे पता करें किस शहर मिला आपको केंद्र

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विज्ञापन संख्या 16-परीक्षा/2026 के तहत पीईटी 2026 की लिखित परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दी है। जिन भी उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया था, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं।

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