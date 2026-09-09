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Hindi News ›   Jobs ›   Government Jobs ›   UPSSSC Livestock Extension Officer Recruitment 2026: 1,251 Posts, Eligibility and Apply Details

यूपीएसएसएससी: 92300 तक सैलरी वाली सरकारी नौकरी के लिए आवेदन शुरू, 1251 पदों पर भर्ती, 12वीं पास भरें फॉर्म

Wed, 09 Sep 2026 08:22 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Wed, 09 Sep 2026 08:22 PM IST
सार

UPSSSC Livestock Extension Officer: उत्तर प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारी के 1,251 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। भर्ती के लिए पीईटी-2025 में शामिल होना और वैध स्कोरकार्ड होना जरूरी है। पूरी जानकारी पढ़ें...
 

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UPSSSC Livestock Extension Officer Recruitment 2026: 1,251 Posts, Eligibility and Apply Details
UPSSSC Livestock Extension Officer Recruitment 2026 - फोटो : AI Generated

विस्तार
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UPSSSC Livestock Extension Officer: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने पशुधन प्रसार अधिकारी (Livestock Extension Officer) के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के तहत की जाएगी। कुल 1,251 पदों पर भर्ती होगी। इनमें 1,248 पद सामान्य भर्ती और 3 पद विशेष चयन के लिए हैं।

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कब तक भर सकते हैं फॉर्म?

आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 17-परीक्षा/2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार की सुविधा 6 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।

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भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी क्या है?

विवरण जानकारी
आयोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
पद पशुधन प्रसार अधिकारी
विज्ञापन संख्या 17-परीक्षा/2026
कुल पद 1,251
सामान्य भर्ती 1,248 पद
विशेष चयन 3 पद
विभाग पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश
शैक्षणिक योग्यता जीव विज्ञान समूह के साथ 12वीं
जरूरी पात्रता पीईटी-2025 में शामिल होना और वैध स्कोरकार्ड
आयु सीमा 21 से 40 वर्ष
चयन प्रक्रिया पीईटी-2025 के आधार पर छंटनी और मुख्य लिखित परीक्षा
वेतन 29,200 से 92,300 रुपये, वेतन स्तर-5
आवेदन माध्यम ऑनलाइन
आवेदन शुरू 9 सितंबर 2026
अंतिम तिथि 29 सितंबर 2026
सुधार की अंतिम तिथि 6 अक्तूबर 2026
आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in

पशुधन प्रसार अधिकारी बनने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी है?

  • इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी का इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12वीं पास होना जरूरी है।
  • 12वीं में जीव विज्ञान समूह होना चाहिए।
  • योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष 10+2 परीक्षा से होनी चाहिए।


इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2025 में हिस्सा लिया हो और उनके पास वैध पीईटी-2025 स्कोरकार्ड हो। पीईटी-2025 में शून्य या नकारात्मक पूर्ण/सामान्यीकृत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

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उम्र कितनी होनी चाहिए?

पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार और यूपीएसएसएससी के नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

कितने पदों पर होगी भर्ती?

यूपीएसएसएससी ने कुल 1,251 पदों की घोषणा की है। इनमें सामान्य भर्ती के 1,248 और विशेष चयन के 3 पद शामिल हैं।

 

भर्ती का प्रकार पदों की संख्या
सामान्य भर्ती 1,248
विशेष चयन 3
कुल 1,251

 

कैसे होगा चयन?

  • इस भर्ती में अभ्यर्थियों की प्रारंभिक छंटनी पीईटी-2025 के स्कोर के आधार पर की जाएगी।
  • इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा।


यानी पीईटी-2025 स्कोर इस भर्ती के लिए आवेदन और आगे की चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित पशुधन प्रसार अधिकारियों को वेतन स्तर-5 के तहत 29,200 रुपये से 92,300 रुपये का वेतन मिलेगा। वास्तविक वेतन सेवा नियमों और लागू भत्तों के अनुसार होगा।

यूपीएसएसएससी भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें?

अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के लिए यूपीएसएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
  • होमपेज पर पशुधन प्रसार अधिकारी मुख्य परीक्षा 2026 से संबंधित विज्ञापन संख्या 17-परीक्षा/2026 का लिंक खोलें।
  • अधिसूचना को ध्यान से पढ़कर अपनी पात्रता जांचें।
  • इसके बाद Apply Online लिंक पर क्लिक करें।
  • अपने मौजूदा यूपीएसएसएससी पंजीकरण विवरण से लॉगिन करें।
  • आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और पीईटी-2025 से जुड़ी जानकारी दर्ज करें।
  • मांगे गए दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर निर्धारित प्रारूप में अपलोड करें।
  • निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
  • आवेदन फॉर्म में दर्ज सभी जानकारियों को दोबारा जांच लें।
  • फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करें और पुष्टि पेज डाउनलोड कर भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।
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