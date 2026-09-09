यूपीएसएसएससी: 92300 तक सैलरी वाली सरकारी नौकरी के लिए आवेदन शुरू, 1251 पदों पर भर्ती, 12वीं पास भरें फॉर्म

UPSSSC Livestock Extension Officer: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC), लखनऊ ने पशुधन प्रसार अधिकारी (Livestock Extension Officer) के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती पशुपालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के तहत की जाएगी। कुल 1,251 पदों पर भर्ती होगी। इनमें 1,248 पद सामान्य भर्ती और 3 पद विशेष चयन के लिए हैं।

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कब तक भर सकते हैं फॉर्म? आयोग की ओर से जारी विज्ञापन संख्या 17-परीक्षा/2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी 29 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में सुधार की सुविधा 6 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।