ज़िंदगी … एक अजब, पहेली सी है

ज़िंदगी … एक अजब, पहेली सी है

जितना जाना है इसे, उतना उलझा हूँ मैं।



किताबें सिखाती रहीं , उम्र भर सलीके जीने के

पर तज़ुर्बों की सीझ में, हर बार ही उलझा हूँ मैं ।



सोचता था, कि सुलझा लूँगा, हर एक गिरह,

पर हरेक मोड़ पर, खुद से ही उलझा हूँ मैं।



ढूँढता रहा, जवाब, जिन सवालों के ता-उम्र,

वो सवाल भूल कर, ये किधर बहका हूँ मैं।



ये जो धागे हैं, उम्मीदों के, बड़े कच्चे हैं,

बुनते पिरोते इन्हें, कई कई बार टूटा हूँ मैं।



राह-ए -ज़िंदगी में मिले, मुझे, अपने तो बहुत,

पर हर भरी महफ़िल में, आज भी तन्हा हूँ मैं ।



कोशिश तो बहुत की, पर वो सिरा ना मिला,

जिसे पकड़ के कहूँ, कि हाँ अब सुलझा हूँ मैं।

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एक घंटा पहले