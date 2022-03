UPSSSC Lekhpal 2022: चुनाव खत्म होने के बाद भर्ती प्रक्रिया में आ सकती है तेजी, देखें इसमें पूछे जा सकते हैं किस तरह के प्रश्न

उत्तर प्रदेश में हो रही लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थियों से हिंदी, सामान्य ज्ञान, मैथ्स तथा ग्राम समाज एवं विकास विषयों से 100 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसे हल करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। राज्य में कई सालों के बाद हो रही लेखपाल भर्ती में अभ्यर्थियों से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी जानकारी के लिए इस परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न आगे दिए गए हैं :1. गाँधीजी ने भारत छोड़ो आन्दोलन कब शुरू किया था ?(A) 1940) (B) 1942 (C) 1945 (D) 1946उत्तर : B2. निम्नलिखित में से कौन-सा मेरुरज्जु का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है ?(A) द्रव्य स्थानांतरण (B) श्वसन नियंत्रण (C) प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण (D) रक्त का पम्पनउत्तर : C3. उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक (मीटिंग) होनी चाहिएँ ?(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 2उत्तर : D4. एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है ?(A) 21 वर्ष (B) 25 वर्ष (C) 35 वर्ष (D) 18 वर्षउत्तर : A5. उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है ?(A) गेहूँ (B) गन्ना (C) मका (D) चावलउत्तर : B6. उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?(A) प्रधान मंत्री (B) भारत का राष्ट्रपति (C) सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (D) राज्यपालउत्तर : B7. 1 एकड़ कितने वर्ग गज़ के बराबर होता है ?(A) 4840 (B) 2025 (C) 4425 (D) 3025उत्तर : A8. भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है ?(A) 3.4 (B) 4.4 (C) 5.4 (D) 2.4उत्तर : D9. मशरूम किसके उदाहरण हैं ?(A) वाइरस (विषाणु) के (B) लाइकेन (शैक) के (C) फंजाई (कवक) के (D) बैक्टीरिया (जीवाणु) केउत्तर : C10. भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन से थे ?(A) राजस्थान और महाराष्ट्र (B) राजस्थान और पश्चिम बंगाल (C) राजस्थान और आंध्र प्रदेश (D) राजस्थान और पंजाबउत्तर : C