यूपीएसएसएससी: कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, 46282 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट; कितनी गई कटऑफ?

UPSSSC Junior Assistant Result 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने विज्ञापन संख्या 12-परीक्षा/2024 के तहत कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा का परिणाम और श्रेणीवार कटऑफ जारी कर दी है। इस भर्ती के तहत राज्य के विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 3,279 पदों पर भर्ती की जानी है। आयोग ने 15 सितंबर 2026 को इससे संबंधित आधिकारिक सूचना जारी की।

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