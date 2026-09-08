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यूपीएससी: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी, 1336 अभ्यर्थी होंगे शामिल; नोट करें तिथि

Tue, 08 Sep 2026 03:35 PM IST
आकाश कुमार जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Tue, 08 Sep 2026 03:35 PM IST
सार

UPSC ESE Interview Schedule 2026: यूपीएससी ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया है। व्यक्तित्व परीक्षण 21 सितंबर से 30 अक्तूबर तक अलग-अलग तारीखों में होगा। कुल 1336 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है।
 

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UPSC ESE Interview Schedule 2026 Released, Check Dates and Interview Details
UPSC ESE Interview - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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UPSC ESE Interview Schedule 2026: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के साक्षात्कार यानी व्यक्तित्व परीक्षण का कार्यक्रम जारी कर दिया है। साक्षात्कार 21 सितंबर से शुरू होंगे और 30 अक्तूबर 2026 तक अलग-अलग तारीखों पर आयोजित किए जाएंगे। साक्षात्कार दो पालियों में होंगे। पहली पाली सुबह 9 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 1 बजे से शुरू होगी।

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साक्षात्कार की तारीखें

महीना साक्षात्कार की तारीखें
सितंबर 21, 22, 23, 24 और 25 सितंबर
अक्तूबर 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 26, 27, 28 और 30 अक्तूबर
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कितने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है?

यूपीएससी के अनुसार, इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में सफल कुल 1336 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए चुना गया है। इन अभ्यर्थियों का व्यक्तित्व परीक्षण निर्धारित तारीख और समय के अनुसार होगा।

आयोग ने बताया है कि इन 1336 अभ्यर्थियों के व्यक्तित्व परीक्षण के ई-समन पत्र जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी इन्हें आयोग की ऑनलाइन वेबसाइट upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकेंगे।

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क्या साक्षात्कार की तारीख या समय बदला जा सकता है?

आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को जिस तारीख और समय पर व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया गया है, उसमें बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को अपने ई-समन पत्र में दी गई तारीख और समय के अनुसार ही साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना होगा।

साक्षात्कार में शामिल होने के लिए यात्रा खर्च मिलेगा?

हां। साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। हालांकि, यह प्रतिपूर्ति केवल मेल एक्सप्रेस ट्रेन के द्वितीय श्रेणी या शयनयान श्रेणी के किराये तक सीमित होगी।

कौन से अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे?

इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही साक्षात्कार यानी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पात्र हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी।

मुख्य परीक्षा दो पालियों में हुई थी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई थी।

अब मुख्य परीक्षा में सफल 1336 अभ्यर्थियों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तारीख, समय और अन्य जरूरी निर्देश ई-समन पत्र में मिलेंगे।

यूपीएससी ईएसई साक्षात्कार कार्यक्रम कैसे देखें?

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर साक्षात्कार कार्यक्रम देख सकते हैं। इसके लिए ये चरण अपनाएं-

  • सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं।
  • होम पेज पर यूपीएससी ईएसई 2026 साक्षात्कार कार्यक्रम से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
  • स्क्रीन पर साक्षात्कार की तारीख और समय से जुड़ी सूचना खुल जाएगी।
  • कार्यक्रम डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसकी प्रति सुरक्षित रख लें।
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