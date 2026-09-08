यूपीएससी: इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी, 1336 अभ्यर्थी होंगे शामिल; नोट करें तिथि

कौन से अभ्यर्थी साक्षात्कार में शामिल होंगे?

इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही साक्षात्कार यानी व्यक्तित्व परीक्षण के लिए पात्र हैं। यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा मुख्य परीक्षा 21 जून 2026 को आयोजित की गई थी।



मुख्य परीक्षा दो पालियों में हुई थी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की गई थी।



अब मुख्य परीक्षा में सफल 1336 अभ्यर्थियों के लिए व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तारीख, समय और अन्य जरूरी निर्देश ई-समन पत्र में मिलेंगे।