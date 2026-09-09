यूपीएससी एपीएफसी परीक्षा: सिर्फ मॉक टेस्ट देना नहीं, गलतियों का विश्लेषण भी है जरूरी; कैसे करें तैयारी? जानें

परीक्षा को समझें

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45 से 60 दिनों का प्लान बनाएं

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प्रश्न-अभ्यास से तैयारी को मजबूत बनाएं

परीक्षा के सिलेबस में शामिल सभी विषयों एवं टॉपिक्स का गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन करें।

अध्ययन के दौरान कमजोर विषयों एवं कठिन टॉपिक्स की पहचान करें और उन पर विशेष ध्यान दें।

प्रत्येक विषय की मूल अवधारणाओं को स्पष्ट करने पर विशेष जोर दें।

सभी अभ्यर्थियों के लिए 120 प्रश्नों एवं 300 अंकों की यह परीक्षा दो घंटे की अवधि में ऑफलाइन (ओएमआर आधारित) आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में अभ्यर्थी पहले आसान प्रश्न हल कर सकते हैं और कठिन प्रश्नों को बाद में करने के लिए छोड़ सकते हैं। इससे उन्हें समय का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी, दोनों में होगा। इस परीक्षा में एक-तिहाई नकारात्मक अंकन का प्रावधान भी है।प्रारंभिक 45 से 60 दिनों को तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण चरण मानते हुए इस अवधि में परीक्षा के सिलेबस में शामिल सभी विषयों एवं टॉपिक्स का एक बार गहन एवं व्यवस्थित अध्ययन कर लेना चाहिए। इस दौरान पहले से तैयार टॉपिक्स का रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे उन विषयों पर पकड़ और अधिक मजबूत होगी। साथ ही, अध्ययन के दौरान जिन विषयों अथवा टॉपिक्स में कठिनाई महसूस हो, उनकी पहचान कर उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।रिवीजन के साथ-साथ पिछले वर्षों के प्रश्न-पत्र को हल करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके माध्यम से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के स्तर, पैटर्न एवं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही गणित एवं रीजनिंग के उच्च-स्तरीय प्रश्नों का नियमित अभ्यास करना चाहिए, ताकि कठिन एवं समय लेने वाले प्रश्नों को भी कम समय में सटीकता के साथ हल करने की क्षमता विकसित हो सके। इस चरण में प्रश्न हल करने के साथ गलतियों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करना भी आवश्यक है, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो।